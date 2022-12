Polacy przestają kupować sprzęt elektroniczny. Nadzieja w jednym

Spada zainteresowanie Polaków zakupem sprzętu elektronicznego. Z danych, które przytacza „Rzeczpospolita" dowiadujemy się, że co prawda w ujęciu wartościowym sprzedaż sprzętu w elektronicznego w październiku wzrosła o 8,4 proc., ale biorąc pod uwagę dwucyfrowe wskaźniki wzrostu cen, jest to wynik słaby. Miesiąc wcześniej mieliśmy do czynienia ze wzrostem na poziomie 13,4 proc., a pół roku wcześniej aż 20,9 proc.

Zaskoczeniem są słabe wyniki kategorii elektronika konsumencka, zawierającej m.in. telewizory czy akcesoria do nich, jak i audio. Gazeta podaje, że ta kluczowa część rynku spadła w październiku aż o 18,8 proc. i jest już trzeci miesiąc z rzędu pod kreską. Lepszym danych spodziewano się m.in. ze względu na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które w tym roku wyjątkowo odbywały się zimą.

Ostatnia nadzieja

Ostatnią nadzieją na poprawę dla rynku jest trwający sezon prezentowy. – Listę najpopularniejszych prezentów świątecznych, podobnie jak w ostatnich latach, otwierają smartfony, tablety i laptopy. Niesłabnącą popularnością cieszą się gry (zwłaszcza FIFA 23), sprzęt i akcesoria gamingowe – konsola PS5 była najbardziej pożądanym produktem sezonu – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Andrzej Jackiewicz, prezes MediaMarkt Saturn Polska.

– Popularnymi prezentami pozostają także urządzenia małego AGD, a także akcesoria: słuchawki, głośniki czy powerbanki, co ma związek z poszukiwaniem ekonomicznych upominków – dodaje.

Gazeta zwraca uwagę, że wyniki całego rynku poprawiają takie kategorie jak telekomunikacja czy sprzęt biurowy. Bez nich wartość sprzedaży już by spadała, tym bardziej że niemal 6 proc. na minusie jest inna wielka kategoria, czyli sprzęt AGD.

