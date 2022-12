Praca w Polsce. Rośnie grupa osób obawiających się zwolnienia

Z najnowszego badania CBOS wynika, że w pierwszej dekadzie grudnia br. ponad połowa pracujących zarobkowo (53 proc.) pozytywnie oceniła obecną sytuację w swoim miejscu pracy z czego 47 proc. oceniło ją jako dobrą, zaś 6 proc. jako bardzo dobrą. Co trzeci respondent stwierdził, że sytuacja ta nie jest ani dobra, ani zła, zaś co dziesiąty ocenił ją źle. W porównaniu z listopadem oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy poprawiły się (o 4 pkt proc.).

Niepokojące prognozy

Pogorszyły się natomiast przewidywania co do sytuacji miejsc pracy w nadchodzącym 2023 roku. 20 proc. badanych spodziewa się pogorszenia i jest to wzrost o 3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Poprawy spodziewa się natomiast 12 proc. ankietowanych i jest to spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z listopadem. 60 proc. respondentów uważa, że sytuacja pozostanie bez zmian.

Z badania wynika również, że na przestrzeni ostatniego miesiąca wzrósł – z 23 do 25 proc. – odsetek respondentów liczących się z możliwością utraty obecnej pracy. Zmalał zaś – z 73 do 71 proc. – odsetek respondentów, którzy są mniej lub bardziej pewni utrzymania obecnej pracy.

Coraz gorzej oceniamy sytuację na lokalnych rynkach pracy

Wyraźnie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Z 54 do 49 proc. zmalała grupa badanych uważających, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy można znaleźć pracę, choć trudno o tę odpowiednią. O 2 pkt proc., do 14 proc. ubyło przekonanych, że bez większych problemów można znaleźć w pobliżu odpowiednią pracę. O 4 pkt proc. (do 25 proc.) zwiększyła się grupa wskazujących na większe lub mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że bezrobocie rejestrowane w listopadzie br. wyniosło 5,1 proc., co oznacza, że utrzymało się na poziomie z października.

Badanie zrealizowano od 28 listopada do 11 grudnia br. na próbie 1018 osób (w tym: 54,5 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).

Czytaj też:

„Decyzja jest nieodwracalna”. Firmy zwalniają, bo gospodarka ostro hamujeCzytaj też:

Ukraińcy coraz mniej zadowoleni z pracy w Polsce. Eksperci wskazują główny powód