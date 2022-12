Zmiany w ZUS. Ostatnie dni na założenie konta indywidualnego

Obecnie obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 r. wymóg ten zostanie rozciągnięty także na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Do czego służy PUE ZUS

Dzięki PUE płatnicy składek mogą m.in. sprawdzić stan swoich rozliczeń z ZUS oraz samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji, np. do banku lub urzędu. Uzyskają taminformacje o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym oraz o należnych do opłacenia składkach i o dokonanych wpłatach. Ci, którzy zatrudniają pracowników, zyskają też dostęp do ich zwolnień lekarskich.

Nowy obowiązek nie jest zaskoczeniem dla jednoosobowych przedsiębiorców, bo z danych ZUS wynika, że profil na platformie ma już ponad 89 proc. mikroprzedsiębiorców. Jeśli ktoś zapomni o założeniu profilu albo nie będzie wiedział, jak to zrobić, wykona to za niego ZUS. Rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski zapewnił w rozmowie z Business Insider, że jest to bardzo proste.

Jak założyć konto na PUE ZUS

— Konto na PUE można założyć bez wizyty w ZUS. Wystarczy wejść na stronę www.zu.pl. W elektronicznym formularzu poza danymi osobowymi, należy wpisać również NIP. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu rejestracji – wyjaśnił.

Zarejestrować można się za pomocą:

·metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna)

·kwalifikowanego podpisu elektronicznego

·bankowości elektronicznej, w razie świadczenia takiej usługi wspólnie z ZUS

·formularza rejestracji

W przypadku trzech pierwszych sposobów część danych wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości. Z kolei przy rejestracji za pomocą formularza, trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. Następnie w ciągu siedmiu dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty (trzeba przynieść dowód osobisty lub paszport).

Czytaj też:

Takiej podwyżki składek na ZUS jeszcze nie było. Przedsiębiorcy nie czekają i zamykają działalnośćCzytaj też:

Przedsiębiorcy zamykają jednoosobowe firmy i wracają na etaty. To czego nie zrobił COVID-19, robi inflacja i podwyżka ZUS