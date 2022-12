Muzeum Getta w Warszawie powstanie w dawnym szpitalu. Ruszył przetarg na wykonawcę

Za kilka miesięcy w Warszawie zacznie działać kolejna instytucja muzealna. Będzie to Muzeum Getta Warszawskiego. Już teraz na stronie www.1943.pl (nazwa nie jest dziełem przypadku – w kwietniu 1943 roku rozpoczęła się akcja likwidacyjna Getta Warszawskiego) można zapoznać się z rozbudowanymi informacjami na temat zagłady warszawskich Żydów, przeczytać felietony historyków, obejrzeć materiały video.

Otwarcie Muzeum planowane w 80. rocznicę wybuchu Powstania

Uruchomienie Muzeum planowane jest na rok 2023 – w 80. rocznicę wybuchu Powstania. Działać będzie w budynku dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów, mieszczącym się pomiędzy ulicami Śliską i Sienną w Warszawie. Budynek został nabyty w listopadzie 2020 roku, a umowę przejęcia nieruchomości podpisali marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik i dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

Do otwarcia instytucji pozostały już niewiele ponad 4 miesiące. Na jakim etapie znajdują się prace?

23 grudnia ogłoszono postępowanie przetargowe na realizatora prac budowlano-instalacyjnych. Muzeum jest w trakcie gromadzenia wstępnych wniosków Oferentów chcących zrealizować roboty budowlano-konserwatorskie wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, realizacją wystawy stałej na potrzeby Muzeum Getta Warszawskiego.

„W drodze dialogu konkurencyjnego zostaną omówione wszelkie newralgiczne aspekty realizowanej inwestycji. Budynek Szpitala Bershonów i Baumanów oraz budynek okulistyczny, przeznaczone na Muzeum Getta Warszawskiego, są wpisane do rejestru zabytków wraz z terenem w granicach działek oznaczonych na mapie ewidencyjnej numerami 38/4 i 38/3. Nr wpisu do rejestru prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1447 z dnia 10.04.2017 r. Historyczna dusza Szpitala Bershonów i Baumanów oraz budynku okulistycznego znajduje się w ścisłym centrum Warszawy co niesie ze sobą spore wymagania organizacyjne przyszłego Wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich” – czytamy w komunikacie Muzeum.

Projekt zakłada ok. 3 400 m2 powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej. Pozostała projektowana powierzchnia użytkowa to ok. 11 500 m2.

Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie

Wystawa Mirona Białoszewskiego w Warszawie. O poecie opowie jego przyjaciel