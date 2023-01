Znamy najgorszą firmę 2022 roku. Jej akcje zanurkowały o niemal 100 proc.

Carvana to spółka prowadząca wiodącą platformę do elektronicznego handlu używanymi pojazdami w USA. Oferuje dostawę kupionych aut pod drzwi klienta albo odbiór osobisty w jednym z automatów samochodowych rozsianych po całym kraju.

Spadek akcji o prawie 100 proc.

Notowania Carvany spadły w 2022 roku o 98,4 proc. do 3,72 dolara za akcję, podczas gdy na początku zeszłego roku za akcje płacono blisko 240 dolarów, a w szczycie hossy w sierpniu 2021 roku było to ponad 370 dolarów. Jak zauważa Bankier.pl, w takim ujęciu spadek ceny to już prawie 99 proc.

W całym 2021 roku Carvana sprzedała ponad 425 tys. pojazdów. Był to rok pandemii, a w tym okresie wzrosła sprzedaż używanych aut, ze względu m.in. na ograniczoną podaż nowych samochodów spodowowaną głównie przerwanymi łańcuchami dostaw czy niedoborami półprzewodników.

Ubiegły rok – jak pisze portal – okazał się jednak katastrofą dla finansów spółki, która korzystając z ogromnego zadłużenia, zaczęła odczuwać nową rzeczywistość monetarną zaaplikowaną przez Bank Centralny USA. Zwiększyły się też koszty kredytu dla konsumentów, które zahamowały apetyt na używane samochody oraz zwiększyły się koszty kapitału dla firm chcących inwestować w biznes Carvany.

Obecnie Carvana ma ponad 7 mld dolarów zadłużenia w relacji do 340 mln dolarów kapitału (w pierwszych trzech kwartałach zeszłego roku spaliła ponad 1 mld dolarów), co sprawia, że analitycy są coraz pewniejsi utraty płynności przez firmę, a w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o możliwym bankructwie.

– Firma drastycznie tnie koszty. Po redukcji 2500 miejsc pracy w maju, firma ogłosiła dodatkową falę zwolnień, która dotknie kolejne 1500 pracowników. To jednak może się wciąż okazać zbyt niewiele w obliczu słabnących perspektyw makro i drożejącego pieniądza – pisali pod koniec roku eksperci z DM XTB.

Najgorsza firma 2022 r.

Firmie Carvana przypadł „zaszczytny" tytuł najgorszej giełdowej firmy 2022 roku portalu finance.yahoo.com. Spółka pokonała m.in. Metę, Teslę, czy Excelę Technologies, której akcje straciły na wartości w zeszłym roku aż 99,5 proc.

