Komisja Europejska wypłaciła Polsce ponad 1 mld euro zaliczki

Z ogólnej kwoty w ramach Funduszy Europejskich dla „kontynuatorów” programów krajowych wpłynęło 606 mln euro (ponad 2,85 mld zł), a w ramach Funduszy Europejskich dla 16 regionów wpłynęło 460 mln euro (2,15 mld zł).

Pieniądze dla przedsiębiorców, na drogi i transport niekoemisyjny

Jakie cele chce zrealizować Polska w nowej perspektywie wydatkowania środków europejskich? W pierwszej kolejności wsparcie przedsiębiorczości, inwestycje w rozwój cyfrowy, infrastrukturę energetyczną, ochronę środowiska naturalnego i niskoemisyjny transport.

Z końcem czerwca nasz kraj zakończył negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Umowy Partnerstwa.

– To były trudne, wielomiesięczne rozmowy, ale zakończyliśmy je wielkim sukcesem. Polska jest największym beneficjentem polityki spójności na lata 2021-2027, otrzymamy na ten cel ponad 76 mld euro – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

twitter

Środki z polityki spójności zostały rozdzielane na programy krajowe oraz regionalne. Będą przeznaczone na wyrównanie szans rozwojowych między Polską a innymi państwami UE, a także rozwój regionów.

Polska liderem wykorzystania środków

W komunikacie resort zwrócił uwagę, że Polska od lat jest największym beneficjentem środków unijnych, a do tego liderem w wykorzystywaniu unijnych pieniędzy.

Według danych Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2022 r. UE przekazała do Polski najwyższe płatności – w wysokości 64,3 mld euro, co stanowi równowartość 81 proc. polskiej alokacji. Daje to naszemu krajowi 3. miejsce spośród 28 państw członkowskich UE. Ustępujemy krajom z dużo niższą alokacją i liczbą programów operacyjnych.

Czytaj też:

Indie kopiują ruch UE. Wprowadzają jednolite ładowarki