Godziny otwarcia sklepów w sylwestra. Zmiany m.in. w Biedronce, Lidlu i Żabce

W sobotę 31 grudnia większość sklepów będzie otwarta krócej niż zazwyczaj. Większość sieci handlowych pożegna ostatnich klientów o godz. 18 lub 19, ale markety Dino czynne będą aż do 20:30.

Godziny otwarcia sklepów 31 grudnia

Kaufland – 18.00,

Dino – 20.30,

Aldi – 18.00.

Biedronka – 19.00,

O godzinach otwarcia Żabek decydują franczyzobiorcy. Niewykluczone, że niektóre osiedlowe sklepy będą czynne nawet do późnej nocy.

Wcześniej niż zwykle zamykały się także sklepy w Wigilię. 24 grudnia nie jest wprawdzie dniem ustawowo wolnym od pracy, ale artykuł 8 Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje, że 24 grudnia (który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy) sklepy mogą być czynne do godziny 14. Ustawa przewiduje przy tym wyjątki: to m.in. stacje benzynowe i wybrane, niewielkie sklepy. Podobnych regulacji nie ma w odniesieniu do handlu 31 stycznia, ale zamykanie sklepów wcześniej to przyjęty zwyczaj w handlu.

Sklepy 1 stycznia

1 stycznia to jeden z dni ustawowo wolnych od pracy, więc sklepy będą zamknięte. W tym roku dzień ten wypada w niedzielę, więc tym bardziej nikt nie powinien spodziewać się, że zrobi zakupy. Wyjątkiem mogą być sklepy osiedlowe, m.in. Żabka. Informacje o godzinach otwarcia są wywieszone przy wejściu i mogą różnić się w zależności od sklepu.

Skoro 1 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy, to czy za wypadające wtedy święto należy się od pracodawcy dzień wolny w innym terminie? Niestety – chyba że dla kogoś niedziela jest normalnym dniem pracy, co wynika z jego umowy. Dotyczy to jednak bardzo małej grupy zatrudnionych, dla większości niedziela jest dniem wolnym, więc nie mogą żądać od pracodawcy oddania wolnego w innym terminie. Co innego, gdyby 1 stycznia wypadł w sobotę – pracownicy mieliby prawo do odbioru.

