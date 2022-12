Oszczędny jak Polak w sylwestra. Co czwarty z nas nie chce wydać ani złotówki

Huczny sylwester do rana? To raczej nie w Polsce. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor nie pozostawiają wątpliwości – Polacy spędzą ten dzień w domach (87 proc.) – własnych lub u rodziny i znajomych.Na zorganizowane imprezy w lokalach, instytucjach kultury lub pod gołym niebem wybiera się zaledwie 5 proc. Polaków, a tylko 4 proc. planuje w tym czasie jakiś wyjazd.

Duża popularność domówek obserwowana jest od 2020 roku, jednak wtedy powodem były względy bezpieczeństwa, tym razem to nic innego jak wysoka inflacja, która zmusza do ograniczania wydatków. Efekt jest jeden, 2023 rok przywitamy nie tylko spokojnie, ale przede wszystkim oszczędnie. Średnio wydamy na ten cel 195 zł. Jednocześnie co czwarty Polak w ogóle nie chce tego dnia wydawać pieniędzy.

Żadnych wydatków na Sylwestra nie planuje ponosić 24 proc. Polaków

Ta wyjątkowa noc w roku wymaga odpowiedniej oprawy. Według polskich zwyczajów w Sylwestra nie może niczego zabraknąć, dzięki czemu następne 12 miesięcy będą pełne obfitości i powodzenia. Jednak gdy nie wystarcza nawet na podstawowe opłaty, nie będzie też szampańskiej zabawy, a co za tym idzie wydatków związanych z fryzjerem czy zakupem nowych kreacji. Polacy planują wydać na świętowanie Sylwestra średnio 195 zł, co jest wynikiem porównywalnym z uzyskanym w roku 2021, który wynosił 186 zł (+9 zł), ale aż o 112 zł mniej niż w 2019 roku.

24 proc. badanych nie planuje ponosić żadnych wydatków, to o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, co bezpośrednio związane jest ze spędzaniem tegorocznego sylwestra w domu. Sytuacja ta dotyczy wszystkich w zbliżonym stopniu, niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania. Wydatki powyżej 300 zł planuje zaledwie 14 proc. Polaków. W pozostałych przedziałach wydatków częstotliwość wskazywania jest porównywalna z rokiem ubiegłym – z wyjątkiem przesunięcia pomiędzy wydatkami do 100 zł, tu nastąpił spory spadek z 40 proc. do 30 proc.

Co ósma osoba wyda na Sylwestra więcej, a co czwarta mniej niż przed rokiem

Wydatki na Sylwestra w przypadku 61 proc. Polaków nie ulegną zmianie, gdyż 45 proc. wyda tyle samo co przed rokiem, a 16 proc. – podobnie jak przed rokiem – nie wyda nic na ten cel, ponieważ nie ma w zwyczaju świętować z tej okazji. Wydatki wyższe niż rok temu planuje 13 proc. Polaków, z czego tylko 3 proc. ze względu na bardziej huczne świętowanie, a 10 proc. z powodu wysokiej inflacji. Mniejsze wydatki na Sylwestra planuje co czwarty Polak – w tym 14 proc. rezygnuje ze świętowania, a 12 proc. świętuje mniej hucznie.

– Nadchodzący Sylwester, choć w znacznym stopniu różni się od poprzedniego, bo z mniejszymi obawami o zdrowie, a z większymi o zawartość portfela, ostatecznie może okazać się bardzo podobny. Coraz więcej osób w ogóle rezygnuje z ponoszenia kosztów na ten cel, a znaczna część wyda niewielką kwotę związaną z symbolicznym uczczeniem wejścia w Nowy Rok. Co więcej, w ubiegłym roku Polacy z większym optymizmem patrzyli na wspólne świętowanie, spragnieni towarzystwa i zabawy. Tym razem pochłonięci planowaniem wydatków na najbliższe miesiące, szczególnie tych związanych z mediami tj. prąd i gaz oraz żywność, przesunęli szampańską imprezę sylwestrową na sam koniec listy priorytetów — podsumowuje Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

