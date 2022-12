Ceny mieszkań rosną, a klienci nie zaciągają kredytów. „Jesteśmy na dnie”

Jak wynika ze statystyk Biura Informacji Kredytowej, popyt na kredyty mieszkaniowe spadł w listopadzie aż o 65 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Ogromny spadek widać także w liczbie chętnych, którzy zgłaszają się do banków o udzielenie kredytu.

Zdolność kredytowa Polaków spadła

Z danych BIK wyraźnie widać także spadek zdolności kredytowej, którą banki wyliczają polskim konsumentom. Ze względu na bardzo wysokie ceny i rosnące raty kredytowe, średnia wysokość zaciąganych kredytów spadła o 5,6 proc. w porównaniu z listopadem 2021 roku.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Jacek Furga, przewodniczący Komitetu do spraw Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Związku Banków Polskich prognozuje, że w 2023 roku banku udzielą około 80 tysięcy kredytów mieszkaniowych. W 2022 roku ten wynik zamknie się prawdopodobnie w liczbie około 125 tysięcy. – Jesteśmy na dnie i rynek będzie szorować po dnie przez trzy, cztery kwartały przyszłego roku – ocenił.

- Ten rok to będzie połowa sukcesu 2021 roku, a rok 2023 to będzie jedna trzecia tamtej sprzedaży. To będzie najsłabszy rok, od kiedy monitorujemy rynek, czyli od 2002 roku. Tak słabego roku jeszcze nie było – powiedział także.

Kryzys to okazja na większe mieszkanie

Ekspert zwrócił uwagę także uwagę na bardzo ciekawy trend na rynku kredytów. Jak zaznaczył, większość udzielanych obecnie kredytów, to tak zwane kredyty uzupełniające. Zaciągają je osoby, które postanowiły skorzystać na wysokich cenach mieszkań i sprzedać posiadany lokal. Kredyt zaciągany jest jako uzupełnienie pozyskanych ze sprzedaży pieniędzy i zakup większego mieszkania lub domu.

