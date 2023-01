Od 1 stycznia wzrosła płaca minimalna. Niedługo kolejna podwyżka

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wynosi 3490 zł brutto, co oznacza, że w stosunku do zeszłego roku wzrosła o 480 zł. Minimalna stawka godzinowa od nowego roku wynosi natomiast 22,80 zł.

Płaca minimalna. Wzrost o prawie 500 zł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że minimalne wynagrodzenie odgrywa znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej, chroni także pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek.

– W związku z inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą od blisko roku wojną, zdecydowaliśmy o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2023 r. Od 1 stycznia br. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

Za pół roku kolejna podwyżka

Maląg przypomina, że płaca minimalna wzrośnie w tym roku raz jeszcze. Ma to związek z wysoką inflacją. – Przypominam, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca br., wówczas wyniesie ona już 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym – wylicza minister.

Minimalna stawka godzinowa wzrośnie wraz z początkiem lipca br. do poziomu 23,50 zł.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zwraca uwagę, że płaca minimalna w lipcu będzie ponad dwa razy wyższa niż w 2015 roku, kiedy to wynosiła 1750 zł brutto. – Od momentu przejęcia odpowiedzialności za losy państwa mówiliśmy wprost, że naszym celem jest przeprowadzenie reform, które znacznie poprawią sytuacje osób pracujących. Zależy nam, by pracownicy byli godnie wynagradzani. Nasze priorytety się nie zmieniają – podkreśla Maląg.

Przypomnijmy, że wraz z płacą minimalną rosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. odprawa przysługująca w razie zwolnienia grupowego lub przy rozwiązaniu umowy przez firmę zatrudniającą co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących zatrudnionego (np. w razie likwidacji jego stanowiska pracy), wynagrodzenie za przestój, czy dodatek za pracę w nocy.

