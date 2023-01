Senior plus. Ostatni moment na zgłoszenia

Celem programu Senior plus jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów dla osób starszych. Roczny budżet programu to 60 mln zł.

Zainteresowani mają czas do czwartku

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomina, że do 5 stycznia, czyli do najbliższego czwartku trwa otwarty konkurs ofert w ramach najnowszej edycji programu. – Gminy, powiaty i samorządy województw mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych. Gorąco do tego zachęcam. Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla seniorów, stworzyć dla nich przyjazne i bezpieczne miejsca do aktywnego spędzania czasu – podkreśla Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

Program Senior plus składa się z dwóch części – modułów.

W module pierwszym dofinansowane będzie tworzenie nowych placówek:

dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. zł w przypadku Dziennych Domów



na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 200 tys. zł dotacji



w ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.



Dofinansowanie do istniejących placówek

W module drugim można ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących placówek (w tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania):

na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior plus można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 zł dofinansowania



z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie Senior plus może być dofinansowane kwotą do 200 zł miesięcznie.



Program pozwala na dofinansowanie projektów „jednorocznych”, tj. realizowanych i zakończonych wyłącznie w 2023 roku.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) dostępnym na stronie internetowej das.mrips.gov.pl do 5 stycznia br. do godz. 16.00. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku.

