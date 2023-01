Czy Orlen zawyżał ceny? Anna Moskwa chwali Daniela Obajtka

W poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa była pytana, czy w ostatnich miesiącach kierowcy nie przepłacali za paliwa, skoro cena nie wzrosła po tym, jak 1 stycznia VAT na paliwa wrócił do poziomu 23 proc. Czy nie oznacza to, że Orlen w ostatnich miesiącach zawyżał mocno hurtowe ceny paliw, korzystając z pozycji monopolisty na rynku?

Minister Moskwa o spełnionych obietnicach Obajtka

– Gdyby były jakiekolwiek nieprawidłowe zachowania na rynku, zawsze mamy UOKiK, który może interweniować. Jeśli nie takiej kontroli i wniosków z kontroli, to znaczy że sytuacja jest stabilna i prawidłowa – powiedziała minister w programie „7 pytań o 7:07” w internetowym Radiu RMF24.

Dodała, że należy cieszyć się, że „podwyżek nie ma i była to też zapowiedź prezesa Daniela Obajtka”. – Prezes zapowiadał, że cena będzie stabilna i tak jest – stwierdziła.

Dodała, że nie wie, jaka sytuacja panuje na innych stacjach benzynowych, ale wierzy, że „tak jak w ubiegłych miesiącach te ceny są utrzymane”.

Nie można pomóc przedsiębiorcom, bo Bruksela

Minister mówiła też o programach wsparcia, które mają obniżyć koszty rachunków za energię. Przeznaczone są dla osób prywatnych, ale nie obejmują przedsiębiorców. Zdaniem minister klimatu i środowiska jest to wina Brukseli, która nie pozwala na pomoc przedsiębiorcom. Twierdzi jednak, że rząd szuka sposobu, że małym i średnim biznesom ulżyć.

- Przygotowujemy instrument, żeby go w najbliższych dniach ogłosić. Będzie on wymagał notyfikacji. Bardzo byśmy chcieli, tak jak w energii, objąć tą pomocą małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie będzie to na pewno taka bezpośrednia pomoc. Ale planujemy dobry instrument - powiedziała Moskwa.

Minister została też zapytana, czy w 2023 roku powtórzą się problemy z dostępnością węgla.

- Z tegorocznego transportu nieduża część zapasów zostanie. Na pewno zostaniemy jeszcze przez jakiś czas z importem węgla. Ale przyspieszamy program „Czyste powietrze”, wierząc, że stopniowo i konsekwentnie realizowany program pozwoli wyeliminować węgiel w gospodarstwach domowych – odpowiedziała Moskwa.

