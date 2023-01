Opłaty za egzaminy na prawo jazdy wzrosną? Chce tego jedna z organizacji

Zgodnie z nowelizacją Prawa i ruchu drogowym możliwe są podwyżki opłat za przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy. Decyzja co do cen za egzaminy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego jest w gestii sejmików, które są jednak ograniczone kwotami maksymalnymi (egzamin teoretyczny nie może być droższy niż 50 zł, a egzamin praktyczny – 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii). Związek Województw – jak podaje portalsamorzadowy.pl apeluje, by nowe ceny obowiązywały systemowo.

Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej rekomenduje ustalenie następującej wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego:

części teoretycznej egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień każdej kategorii – w wysokości 50 zł;



części praktycznej egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii:



a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem w wysokości 200 zł,

b) B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E – w wysokości 250 zł.

Powyższe propozycje – jak podkreśla Związek Województw – wynikają z rekomendacji Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kosztów i przychodów z działalności egzaminacyjnej wskazują, że osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, a w niektórych przypadkach zminimalizowanie strat na tej działalności, będzie możliwe o ile stawki za przeprowadzenie egzaminów będą ustalone na maksymalnym poziomie wskazanym w ustawie.

Trudna sytuacja ośrodków

Organizacja podkreśla, że wielokrotnie zwracała uwagę na trudną sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i związanych z tym zbyt niskich i nieadekwatnych do ponoszonych kosztów stawek opłat za egzamin na prawa jazdy, a to właśnie egzaminy te stanowią główną część przychodów wojewódzkich ośrodków.

Związek podkreśla, że od 2013 roku (wydano wówczas obowiązujące do dziś rozporządzenie ws. wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 3835,05 zł do 6644,28 zł w grudniu 2021 roku. Ponadto o kilkadziesiąt procent wzrosły ceny za media, stawki opłat za odbiór śmieci komunalnych i ścieków oraz podatku od nieruchomości. Wspomniane wzrosty – jak wskazuje organizacja – przekładają się na zwiększenie kosztów realizacji egzaminów państwowych na prawa jazdy. Wzrosły również koszty zakupów i utrzymania floty pojazdów oraz funkcjonowania systemu teleinformatycznego.

