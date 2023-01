Ceny żywności rosną. Wiemy, w których sklepach płacimy najmniej

Z przedstawionych przed tygodniem danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w grudniu zeszłego roku inflacja wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rocznym, wobec 17,5 proc. w listopadzie. Choć to już drugi z rzędu spadek dynamiki inflacji, to ceny żywności wciąż rosną. Wskazują na to wyniki Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency. Wynika z nich, że w 10 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w grudniu zeszłego roku były nieznacznie wyższe niż w listopadzie.

Ceny żywności rosną

Średnia cena koszyka zakupowego w grudniu ubiegłego roku wyniosła 268,49 zł. To wzrost o 0,91 zł, czyli 0,34 proc. w porównaniu do listopada. Największe podwyżki odnotowano w sieci Lidl (3,01 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: kanał e-grocery (20,52 proc.), Auchan (18,73 proc.) czy Makro Cash & Carry (18,72 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Carrefour, w której średnia cena koszyka w grudniu zeszłego roku była wyższa aż o 47,69 zł niż przed rokiem (o 21,29 proc.). Spadki cen odnotowano jedynie w sklepach: Netto (2,89 proc.), Kaufland (2,70 proc.) oraz Intermarché (2,45 proc.).

Z danych przedstawionych przez ASM Sales Force Agency wynika, że za koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych można było zapłacić 213,70 zł (o 6,56 zł więcej niż w listopadzie), natomiast za koszyk produktów najdroższych 306,54 zł (mniej o 35,75 zł niż w listopadzie). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w grudniu zeszłego roku wyniosła 92,84 zł i była ona o 42,31 zł niższa niż w listopadzie ubiegłego roku. Jeśli spojrzeć na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w ostatnim miesiącu 2022 roku była o 20,23 proc. wyższa niż w grudniu 2021 roku, zaś koszyk maksymalny był droższy o 8,13 proc. niż przed rokiem. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 18 proc. z 227,56 zł w grudniu 2021 roku do 268,49 zł w grudniu zeszłego roku.

Najwięcej produktów w minimalnej cenie w Auchan

Jeśli chodzi o minimalne ceny, to liderem w grudniu zeszłego roku okazał się Auchan, który oferował aż 26 produktów w cenach minimalnych. Na drugim miejscu znalazł się Lidl (pięć produktów), wyprzedzając Makro Cash & Carry (cztery produkty). Najwięcej najdroższych produktów (14) można było w grudniu znaleźć w sieci Netto.

Auchan znalazł się na szczycie rankingu najtańszych sieci. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego wyniósł w grudniu 232,28 zł. To o 0,79 zł, czyli o 0,34 proc. więcej niż najtańszy koszyk w listopadzie ubiegłego roku, należący również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 14,59 zł (Lidl) i 28,13 zł (Kaufland).

Auchan okazał się też najtańszą siecią w skali 2022 roku. To dzięki temu, że w każdym miesiącu ubiegłego roku oferowała najniższą wartość koszyka zakupowego. Średnia wartość koszyka zakupowego w Auchan wyniosła 216,47 zł. Spośród sklepów tradycyjnych najdroższa była sieć POLOmarket z koszykiem na poziomie 263,64 zł. W rankingu najwyższych cen, podium w skali 2022 roku zajmuje kanał e-grocery ze średnią wartością koszyka na poziomie 282,85 zł.

Co najbardziej zdrożało?

Z wyliczeń ASM Sales Force Agency wynika, że w skali roku najbardziej zdrożały produkty tłuszczowe (o 68,44 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: nabiał (o 26 proc.), używki i piwo (o 24,67 proc.), oraz produkty sypkie (o blisko 23 proc.).

– W całym 2023 roku konsumenci będą musieli przyzwyczaić się do dwucyfrowej inflacji. Wysokie ceny energii, wzrost kosztów produkcji i rosnące koszty pracy będą mieć stałe odzwierciedlenie w cenach żywności. Z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że aż 10 z 13 badanych sieci handlowych znacznie podniosły ceny analizowanych produktów. Z naszej analizy wynika, że najbardziej wśród żywności w ujęciu rocznym drożały tłuszcze, nabiał, używki oraz produkty sypkie. Oceniamy, że w kolejnych miesiącach handlowcy będą prowadzić bardzo aktywną politykę cenową tak aby mocno konkurować o klientów. Naszym zdaniem konsumenci podczas zakupów w coraz większym stopniu będą zwracać uwagę na ceny produktów nawet kosztem ich jakości – komentuje wnioski z raportu Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Czytaj też:

Wzrost cen żywności wyhamuje? Kowalczyk: Będzie jednocyfrowyCzytaj też:

Lidl wprowadza świetne kosmetyki w dobrych cenach. Będzie nawet 60 procent taniej!