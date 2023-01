Członek RPP o inflacji za styczeń: Do 20 proc. nie dojdziemy

Prof. Ireneusz Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) był w czwartek gościem Popołudniowej rozmowy RMF FM. Gość audycji pytany był m.in. o prognozy dotyczące wzrostu cen. W jego ocenie inflacja za styczeń może wzrosnąć, ale nie przekroczy 20 proc.

Inflacja za styczeń poniżej 20 proc?

– Na początku roku możliwy jest niewielki wzrost inflacji, ale do 20 proc. nie dojdziemy – powiedział prof. Dąbrowski.

Według członka RPP na ogólny poziom inflacji w Polsce wciąż wpływ ma wzrost cen energii, ale już nie w takim stopniu jak w ubiegłym roku. Zdaniem prof. Dąbrowskiego na koniec tego roku możemy spodziewać się zejścia inflacji do poziomu jednocyfrowego.

Pytany o niedawny sondaż United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej z którego wynikało, że Polacy odczuwają inflację na poziomie nie – jak podał w zeszłym tygodniu GUS – 16,6 proc., a 43 proc., członek RPP odpowiedział, że wyniki te go nie zaskakują. – Tak jest zawsze, to nie jest nic zaskakującego. Jeszcze jak pracowałem z banku i badaliśmy oczekiwania inflacyjne, to można tam było zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze – percepcja inflacji jest znacznie wyższa od realnej inflacji, czyli jak jest inflacja 5 proc., to ludzie myślą, że jest 15 proc. Po drugie ludzie obserwują wzrost cen towarów, a nie widzą spadku cen, czyli jak np. cena połowy towarów spadnie, połowy wzrośnie, to ludzie deklarują w ankietach, że w przypadku 90 proc. wzrosło, a 10 proc. spadło – tłumaczył prof. Dąbrowski.

Kiedy RPP zacznie obniżać stopy procentowe?

Odnosząc się do opinii rynków finansowych, według których pod koniec tego roku można spodziewać się obniżki stóp procentowych, członek RPP odpowiedział: „Niekoniecznie rynki się mylą". – Pod koniec roku może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych. Jest duże prawdopodobieństwo – powiedział gość RMF FM.

Mówiąc o możliwych spadkach cen prof. Dąbrowski podkreślił, że największą niewiadomą jest polityka gospodarcza Chin, które „w pewnym momencie bardzo odcięły się od świata". Otwarcie chińskiej gospodarki może wpłynąć na globalne przyspieszenie wzrostu cen, a podwyżki cen energii na rynkach międzynarodowych mają przełożenie na wzrost cen w kraju. – Jesteśmy jednak uzależnieni od czynników zewnętrznych, od rynków żywności, od rynków energii. Przy szybkim wzroście w Chinach, to zadanie (obniżenie inflacji – red.) może być trochę utrudnione – powiedział członek RPP.

