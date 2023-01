USA zapowiadają nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. „Dopiero początek"

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział w rozmowie z CNN, że dodatkowy pakiet pomocy dla Ukrainy ze strony USA może zostać ogłoszony „już pod koniec tego tygodnia".

Pakiet pomocy dla Ukrainy. „Dopiero początek"

Po deklaracji premiera Holandii Marka Rutte Ukraina ma już zagwarantowane trzy baterie obrony powietrznej Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek w wieczornym wystąpieniu wideo, że to „dopiero początek".

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wspólnej konferencji prasowej z przebywającym z wizytą w Stanach Zjednoczonych ministrem spraw zagranicznych Jamesem Cleverly, odniósł się do informacji, że niemiecki rząd nie zamierza zamierza przekazywać Ukrainie czołgów, dopóki nie zrobią tego USA. – Co się tyczy przekazywania czołgów i jakichkolwiek innych systemów broni, to jest to suwerenna decyzja, którą podejmuje każdy kraj – powiedział sekretarz stanu USA.

Kolejny pakiet sankcji

Tymczasem, jak podało niedawno „The Wall Street Journal”, Stany Zjednoczone pracują nad kolejnym pakietem sankcji, którego celem ma być wprowadzenie limitów na produkty ropopochodne pochodzenia rosyjskiego. Zgodnie z planem od 5 lutego br. obowiązywać będą dwa limity cenowe na rosyjskie produkty rafinowane. Pierwszy dotyczy produktów wysokowartościowych, takich jak olej napędowy, a drugi produktów niskowartościowych, jak olej opałowy.

Przypomnijmy, że na początku grudnia ubiegłego roku kraje G7, Australia i Unia Europejska porozumiały się w sprawie ustalenia pułapu cenowego na rosyjską ropę naftową, transportowaną drogą morską, na poziomie 60 dolarów amerykańskich za baryłkę. Początkowo maksymalny pułap cenowy miał być ustanowiony na poziomie 65-70 dolarów za baryłkę, jednak przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziały się Polska, Litwa i Estonia. Przedstawiciele trzech krajów uznali, że taki pułap nie wypełni podstawowego celu porozumienia, jakim jest ograniczenie zdolności Moskwy do finansowania wojny na Ukrainie.

Czytaj też:

Rozmowa na szczycie. Najważniejsi dowódcy USA u Ukrainy spotkali się w PolsceCzytaj też:

Europejski kryzys energetyczny. Moskwa odczuwa sankcje na ropę