Wyższy podatek od mieszkań. Wiadomo, kto będzie musiał zapłacić

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało we wtorek Polską Agencję Prasową, że projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O sprawie zrobiło się głośno po sobotnim wywiadzie premiera Mateusza Morawieckiego dla RMF FM.

Ograniczenia w zakupie mieszkań. Kogo obejmą?

– Pracujemy nad tym, aby poprzez opłatę PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych – w przypadku takich spekulacyjnych zakupów, kilkudziesięciu czy kilkuset mieszkań jednocześnie, ten inwestor był dodatkową opłatą obłożony – powiedział w audycji „Gość Krzysztofa Ziemca" szef rządu.

Podczas briefingu prasowego w Davos premier zapowiedział, że projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych wkrótce stanie na posiedzeniu rządu. Morawiecki podkreślił, że ustawa ma na celu ograniczenie zakupów mieszkań przez fundusze.

– Projekt stanowi odpowiedź na problem tzw. hurtowych zakupów lokali mieszkalnych, które mogą ograniczać dostęp do nabywania lokali służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne – podkreśla Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Co w tym wypadku oznaczają hurtowe zakupy? Zadziała tutaj zapowiedziana kilka dni temu przez Budę w Radiu Plus zasada „Pięć plus". W praktyce oznaczać to będzie, że osoba (w tym współwłaściciel) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych, z których co najmniej jeden kupiła w okresie ostatnich 12 miesięcy lub chcąca kupić więcej niż pięć lokali, nie będzie mogła nabyć więcej niż jeden lokal raz na rok.

Ograniczenia nie będą dotyczyć dziedziczenia, darowizn, wyroku sądu czy egzekucji zobowiązania. Nie obejmą także nabywania lokali przez gminy i inne podmioty w celu wynajmowania w ramach najmu społecznego, ani nabywania w wyniku stosowania tzw. odwróconej hipoteki czy renty dożywotniej.

Wyższy podatek od mieszkań

Nabycie mieszkań przez osobę posiadającą pięć lokali mieszkalnych objęte zostanie wyższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyższa stawka stosowana będzie zarówno przy nabyciu na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, gdzie dotychczas nie była stosowana. Podatek ma wynieść 6 proc.

– W obecnym kształcie projekt nie ogranicza też możliwości przeniesienia własności lokali mieszkalnych w ramach inwestycji, której realizację nabywca zakontraktował jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ustawy nie będzie się także stosować do nabywania domów jednorodzinnych – zapowiedział szef resortu rozwoju i technologii.

Zgodnie z projektem, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie mógł też w wyjątkowych przypadkach zwolnić transakcję z warunków ustawy, jeżeli uzasadnia to ekonomiczna sytuacja właściciela zajmującego się budową lub obrotem mieszkaniami.

Projekt ustawy o ograniczeniu w zakupie lokali mieszkalnych ma zostać teraz rozpatrzony przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu, a następnie (w przypadku pozytywnej rekomendacji) skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.