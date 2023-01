InPost podniesie ceny. Na tym nie koniec

Prezes InPostu Rafał Brzoska w wywiadzie jakiego udzielił w Davos PAP Biznes przyznał, że planowane jest zwiększenie cen usług firmy. Nastąpi to w I kwartale tego roku.

In Post podniesie ceny

– Zakładamy podwyżkę cen naszych usług w pierwszym kwartale. Mam nadzieję, że to będzie jedyna podwyżka w tym roku i podobnie jak w poprzednim roku mniejsza od inflacji – mówi Brzoska.

– Największym znakiem zapytania jest wpływ embarga na diesla rosyjskiego od 1 lutego. Nie wiemy, czy coś się wydarzy z cenami ropy. Z Allegro, zgodnie z 7-letią umową w każdym kolejnym listopadzie będziemy dostosowywać poziom cen zgodnie z umową, czyli o kombinację wskaźnika inflacyjnego i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń – dodaje.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku InPost w ciągu kilku tygodni dwukrotnie podniósł ceny doręczania paczek. Zmiana objęła jedynie klientów detalicznych.

Test usługi płatniczej

W I kwartale tego roku InPost planuje również uruchomienie w Polsce testu usługi płatniczej. – Zauważyliśmy, że popularne systemy płatności online zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach są bardzo skomplikowane i nieintuicyjne. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy tworzenie i rozwój zupełnie nowego projektu usługi, która na koniec pierwszego kwartału będzie udostępniona wybranej grupie sklepów, po to by go przetestować. By zmierzyć konwersję, o ile częściej klienci będą kupować, jeśli skorzystają nie tylko z dostaw poprzez Paczkomat, ale skorzystają z płatności InPostu, która będzie tak łatwa, jak nigdy do tej pory – mówi prezes InPostu.

– Na początku planujemy wprowadzenie samych płatności, bo nam nie zależy na zarabianiu na samych płatnościach, ale chcemy podnosić poziom zadowolenia i zwiększać konwersję w koszyku dla sklepów. Jeśli uda nam się tą konwersję zwiększyć, a jestem o tym przekonany, to produkt i ten projekt będzie naszą największą innowacją w InPost od wprowadzenia dostaw poprzez paczkomat – dodaje.

Brzoska podkreśla, że nowy system płatności ruszy najpierw w Polsce, a następnie będzie gotowy do implementacji na każdym innym rynku. W ocenia szefa spółki, jeśli prosty system płatności spowoduje istotne zwiększenie ilości zakupów dokonywanych przez klientów, to wiele firm będzie chciało mieć ten produkt.

