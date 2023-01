Bon turystyczny ważny do marca. Niektórzy będą jednak mogli opłacić nim wakacje

Bon turystyczny został wszedł w życie 1 sierpnia 2020 roku. Dyskusje nad jego koncepcją trwały miesiącami (od początku założeniem było wsparcie poobijanej wskutek pandemii branży turystycznej, spory toczyły się natomiast co do tego, czy świadczenie ma dotyczyć tylko rodzin z dziećmi). Ostatecznie zdecydowano, że bon trafi do pobierających już świadczenie 500 plus, tyle, że tym razem nie będzie ono wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon można przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Bon turystyczny. Ilu skorzystało?

Uprawnionych do skorzystania z bonu turystycznego jest ok. 4,3 mln osób. Okazuje się, że w ciągu 2,5 lat funkcjonowania świadczenia, wielu z niego jeszcze nie skorzystało.

– Dotychczasowe statystyki aktywacji i wykorzystania bonu turystycznego przez beneficjentów wskazują, że do 16 stycznia 2023 r. aktywowanych zostało ponad 3,86 mln, co stanowi ponad 86,54 proc. wszystkich wygenerowanych bonów – podaje Wprost.pl Biuro Komunikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z danych przekazanych nam przez resort wynika, że dotychczasowa suma zrealizowanych płatności to niespełna 3 mld zł. Do wykorzystania pozostaje jeszcze kwota ok. 650 mln zł.

Ferie to ostatni moment na skorzystanie z bonu? Niekoniecznie