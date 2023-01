Polacy obawiają się utraty pracy mimo rekordowo niskiego bezrobocia. Czy słusznie?

Choć bezrobocie utrzymuje się na bardzo nikim poziomie (prawie najniższym w Unii Europejskiej), to prawie połowa Polaków boi się utraty pracy. Co piąty deklaruje, że podejmie dodatkową pracę, by zabezpieczyć się finansowo.

Wprawdzie Polsce od miesięcy utrzymuje się bardzo niskie bezrobocie (w grudniu wyniosło 5,2 proc., w listopadzie 5,1 proc.), ale co drugi Polak i tak boi się utraty pracy. Zdanych raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy I wyniki badan”, przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, że trach przed brakiem źródeł zarobku jest udziałem 42 proc. ankietowanych. Dla porównania: w styczniu 2022 roku, na kilka tygodni przed wybuchem wojny w Ukrainie i wzrostu cen, który był jego następstwem, bezrobocia obawiało się tylko 22 proc. respondentów. Gdy boimy się o utrzymanie stanowisk pracy, mniej nalegamy na podwyżkę. W styczniu 2022 roku na podwyżkę liczyło 54,5 proc. Polaków, ale w listopadzie wyższego wynagrodzenia oczekiwało już tylko 35 proc. respondentów. Polacy nie czekają biernie na rozwój wydarzeń: 32 proc. Polaków zadeklarowało, że chce podjąć pracę dorywczą. Bezrobocie Polsce. Jesteśmy unijnym wiceliderem Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła w listopadzie zeszłego roku 6 proc., podczas gdy w strefie euro było to 6,5 proc. Niższe bezrobocie niż w naszym kraju występuje jedynie w Czechach (2,7 proc.). Polska jest wiceliderem zestawienia ex aequo z Niemcami, gdzie stopa bezrobocia również wynosi 3 proc. Na dalszych miejscach znalazły się: Malta (3,2 proc.), oraz Węgry (4,1 proc.) Krajem z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia jest Hiszpania (12,4 proc.). Jak podał pod koniec zeszłego roku Główny Urząd Statystyczny (GUS), bezrobocie rejestrowane w listopadzie wyniosło 5,1 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu w listopada 2022 roku wyniosła 800,2 tys. wobec 796 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 898,8 tys. przed rokiem. Rozbieżności między danymi GUS a unijnego urzędu statystycznego wynikają z faktu, że Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Z kolei GUS mierzy stopę bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Czytaj też:

