Tusk w Rafako: Jesteście potrzebni Polsce

Trwa spór Tauron – Rafako. Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Tauronu o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. W zeszłą środę Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości kwestionuje żądania giganta, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Przed tygodniem Rafako wystąpiło do Tauronu z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Tauron uznał te roszczenia za nieuzasadnione.

Rozmowy Taruon-Rafako. Będa kolejne rozmowy

Wczoraj Tauron poinformował o powrocie do rozmów z Rafako. Przypomnijmy, że spotkanie mediacyjne, które odbyło się w miniony poniedziałek zakończyło się bez powodzenia. Strony mają ustalić konkretny termin negocjacji. — Liczymy na poważne rozmowy zmierzające do polubownego rozwiązania kwestii spornych. Warunkiem ich powodzenia jest wycofanie się Rafako z pomysłu dotyczącego nieuzasadnionych roszczeń, wydłużenia gwarancji oraz przedstawienia realnego harmonogramu usunięcia zidentyfikowanych wad i usterek — powiedział prezes spółki Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński.

Tymczasem w piątek rano ze związkami zawodowymi i pracownikami Rafako w Raciborzu spotkał się przewodniczący PO Donald Tusk.

Tusk: Przyszłość polskiej energetyki zależy od Rafako

Lider największej partii opozycyjnej podkreślił, że nie zastąpi premiera Mateusza Morawieckiego, sądu polubownego, Prokuratorii Generalnej. Liczy jednak na to, że tak jak oczekują tego związkowcy, dzięki jego obecności „będzie głośniej o tej sprawie".

– Niezależnie od tego, kto będzie rządził, przyszłość polskiej energetyki zależy od takich firm jak Rafako. Jeśli się modlimy o pieniądze na transformację energetyczną, to chcemy, żeby wykorzystywać do tego polskie firmy – powiedział Tusk. – Warunek jest jeden – nie możecie upaść – dodał.

Lider PO podkreślał, że konieczne są w tej sprawie natychmiastowe decyzje rządu. Tusk apelował o te decyzje do premiera Mateusza Morawieckiego, który jest posłem ze Śląska. – Rafako trzeba ratować. Nie wyobrażam sobie, by efektem działania władzy i wielkiej spółki skarbu państwa było zniszczenie innej polskiej firmy. Wszyscy byśmy chcieli, żeby to polska firma działała na rynku energetycznym. Jesteście potrzebni Polsce. Nie wystarczy zachęcanie do negocjacji i rozmów, potrzebne są natychmiastowe decyzje, które uświadomią Tauronowi, że jego zadaniem nie jest niszczenie Rafako – powiedział były premier.

