Nowe wnioski o 500 plus. Nie złożysz, nie dostaniesz pieniędzy

1 kwietnia minie 7 lat od wprowadzenia programu 500 plus. Początkowo przysługiwał on na drugie i kolejne dziecko, z czasem rozszerzono go również na pierwsze dziecko (wcześniej obowiązywał tu próg dochodowy). Od 2019 roku 500 zł przysługuje rodzicom/opiekunom dziecka do 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów.

Od kiedy można składać wnioski o 500 plus?

W ubiegłym roku odpowiedzialność za wypłatę i realizację świadczenia przejął od samorządów Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Państwowy ubezpieczyciel wydał komunikat w którym informuje, że aby otrzymać 500 plus na nowy okres świadczeniowy należy złożyć do ZUS odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego br., zaś wspomniany okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do końca maja 2024 roku.

Wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,



bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) – opcja dla rodziców i opiekunów,



portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL,



bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę– opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.



Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,



w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,



w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,



w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,



w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.



500 plus dla Ukraińców

ZUS przypomina, że 500 plus przysługuje również obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Zakład przypomina też, że wniosek o 500 plus na nowy okres świadczeniowy rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć w aplikacji mZUS na swoim telefonie lub tablecie. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Funkcje aplikacji mZUS – jak podkreśla Zakład – pozwalają na szybkie i wygodne wypełnienie i wysłanie wniosku na tablecie lub telefonie.

