Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Nie warto zwlekać

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od zgromadzonego kapitału na koncie w ZUS, a ten jest pochodną liczby przepracowanych lat i składek, jakie sumiennie wpłacane były przez ubezpieczonego lub jego pracodawcę. Przy wyliczaniu wysokości świadczenia znaczenie mają także tablice długości dalszego trwania życia, które publikuje GU, a także waloryzacja świadczeń w danym roku.

Rekordowa waloryzacja w 2023 roku

Seniorzy skorzystają z rekordowej waloryzacji rent i emerytur. Będzie ona jeszcze wyższa niż na koniec zeszłego roku założył rząd: nie 13,8 proc., a nawet 14, 8 proc. Ostatecznie wartość waloryzacji poznamy w lutym, kiedy znane będą dane o inflacji emeryckiej.

W rozmowie z portalem interia.pl minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapewniła kilka dni temu, że znajdą się na to pieniądze.

— Waloryzacja jest przewidziana faktycznie na poziomie 13,8 proc., a to około 42 mld zł. Te pieniądze w budżecie są zabezpieczone: one są w częściach budżetowych właściwych i funduszach ubezpieczeń społecznych. O ile wyższa ta waloryzacja będzie, dowiemy się w lutym, bo potrzebny nam jest jeszcze średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w gospodarce narodowej, ale oczywiście na waloryzację jesteśmy przygotowani — bo musimy być gotowi. Dlatego też oprócz zabezpieczonych środków w ustawie okołobudżetowej jest mechanizm, który pozwala nam na przenoszenie środków pomiędzy działami, blokowanie środków tak, żeby te zobowiązania były wypłacone — powiedziała.

Tablice życia GUS. W pandemii długość życia spadła

1 kwietnia każdego roku GUS publikuje zaktualizowane tablice przewidywanej długości życia. Są one podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Do tej pory przeciętna długość życia wydłużała się, co jest zasługą przede wszystkim coraz lepszej jakości ochrony zdrowia. Niepokojące zjawisko miało miejsce w czasie pandemii, gdy przewidywana długość życia spadła: pandemia znów skróciła średnie trwanie życia Polaków o 8 miesięcy.

W 2022 roku śmiertelność jednak zmalała. Dalsze średnie trwanie życia się wydłuży, a wysokość świadczeń spadnie.

Kiedy warto przejść na emeryturę

Kombinacja tych okoliczności powoduje, że najkorzystniej jest przejść na emeryturę w lutym 2023 roku. Ci, którzy zdecydują się na taki ruch pod koniec lutego, mogą liczyć na świadczenie objęte niemal 15-procentową, marcową waloryzacją. „Młodzi” stażem emeryci załapią się na trzynastą emeryturę, a do tego zostaną objęci korzystnymi tablicami życia.

Serwis next.gazeta obrazuje to przykładem osoby, która w wieku 65 lat uzbierała 500 tys. zł zwaloryzowanego kapitału emerytalnego i zdecydowała się przejść na emeryturę w lutym. Uwzględniając wyliczoną w tabeli GU średnią długość życia, która obowiązywać będzie do 1 kwietnia 2023 roku, jej emerytura wyniesie około 2900 zł. Jeżeli jednak osoba ta zakończy pracę np. w kwietniu, wówczas otrzyma około 2450 zł.

Podobnie korzystnym terminem przejścia na emeryturę jest lipiec 2023 roku. Nie będzie wprawdzie możliwości skorzystania z wysokiej, marcowej waloryzacji ani z trzynastej emerytury, ale waloryzacji ulegnie kapitał zgromadzony w ZUS.

