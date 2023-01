Darmowy supermarket w Amsterdamie. Kto może skorzystać?

Przed tygodniem w Amsterdamie otwarto Fris Supermarket. Sklep powstał z inicjatywy Abdelhamida Idrissiego, który pracuje dla fundacji Studiezalen. Organizacja ta wspiera dzieci, pochodzące z biedniejszych dzielnic stolicy Holandii. Supermarket ma zaś pomagać w walce z ubóstwem, w związku z tym wszystkie dostępne w nim produkty oferowane są za darmo.

Darmowy supermarket. Ile osób może skorzystać?

Obecnie Studiezalen – jak podaje Gazeta.pl – obejmuje swoją pomocą 80 rodzin ze wspomnianych dzielnic Amsterdamu, choć przedstawiciele fundacji mają świadomość, że zapotrzebowanie na pomoc jest znacznie większe. To właśnie te rodziny mogą liczyć na bezpłatne zaopatrzenie w supermarkecie.

Nazwa supermarketu Fris według Idrissiego oznacza nie tylko dostęp do świeżych produktów, ale także nowy początek dla rodzin, którym otwarcie nowego sklepu ma pomóc. Idrissi podkreśla również, że Fris nie jest bankiem żywności, w związku z tym – jak mówi – „nie potrzebujemy dowodu ubóstwa, ubóstwo widzimy na co dzień w naszych gabinetach".

Co rodziny znajdą na sklepowych półkach? To co zawierają standardowe supermarkety, czyli m.in. produkty spożywcze o długim terminie przydatności, świeże owoce i warzywa, czy artykuły higieniczne. Jako podają holenderskie media, produkty znajdujące się w supermarkecie finansowane są przez lokalną społeczność oraz darowizny różnych holenderskich firm. Pojawienie się nowych sponsorów – jak podkreślają przedstawiciele Studiezalen – spowoduje, że możliwe będą dalsze działania na rzecz ubogich.

Czytaj też:

Co trzeci Polak uważa, że ludzie żyją z zasiłków, bo tak im wygodniej. Powstał raport o biedzieCzytaj też:

Kolejny kraj ogłosił przekazanie Patriotów Ukrainie. Dołączy do USA i Niemiec