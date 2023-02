Oni nie muszą się martwić o pracę. Otrzymują ponad pięć zaproszeń w tygodniu

Raport „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego w ostatnim kwartale zeszłego roku na grupie ponad 500 specjalistów pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem IT. Z badania, którego szczegóły podaje Bankier.pl wynika, że specjaliści od cyberbezpieczeństwa to osoby niezwykle pożądane na rynku pracy.

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Poszukiwani nawet mniej doświadczeni pracownicy

Blisko połowa uczestników badania (45 proc.) twierdzi, że otrzymuje ponad pięć zaproszeń do procesów rekrutacyjnych tygodniowo, zaś 55 proc. dostaje od jednego do trzech takich zaproszeń w tygodniu.

Cytowany przez portal Mikołaj Zbudniewek, Executive Director w zespole HRK ICT, który specjalizuje się we wspieraniu firm w pozyskiwaniu pracowników specjalizujących się w cybersecurity zwraca uwagę, że pracodawcy coraz częściej otwierają się na kandydatów z niewielkim doświadczeniem lub bezpośrednio po specjalistycznych kursach.

– Obecnie specjalizacja ta jest zdecydowanie bardziej otwarta na osoby z mniejszym doświadczeniem. Wiele firm decyduje się także na kształcenie własnych kadr – organizuje programy stażowe i mocno inwestuje w rozwój pracowników – mówi Zbudniewek. – Dużym zainteresowaniem dalej cieszą się kandydaci z doświadczeniem, a także eksperci posiadający kompetencje managerskie, dzięki którym mogą nie tylko zarządzać bieżącą pracą, ale także rozwijać podlegające im zespoły – dodaje.

Z badania dowiadujemy się również, że w branży coraz częściej preferuje się kontraktorów i współpracowników. Liczba osób współpracujących z firmami w oparciu o kontrakty B2B wzrosła o 9 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Z doświadczenia rekruterów HRK pracujących z kandydatami tej specjalizacji wynika, że często to właśnie kandydaci są stroną, która inicjuje rozmowy o innych niż umowa o pracę formach współpracy. Jest to wynik niepewnych rozwiązań podatkowych i sytuacji gospodarczej – w przeciwieństwie do kandydatów z innych, bardziej narażonych na zwolnienia branż, specjaliści IT chętnie pracują w oparciu o kontrakt. Brak niektórych benefitów pozapłacowych kompensują zdecydowanie wyższym niż w innych specjalizacjach, wynagrodzeniem.

Zmęczenie pracą zdalną?

Zaskoczeniem może być fakt, że w stosunku do ostatnich lat nieznacznie wzrosła grupa pracowników preferujących pracę stacjonarną. Może to wynikać ze zmęczenia pracą zdalną lub brakiem możliwości pracy w takim trybie ze względów lokalowych. Zdecydowana większość pracowników preferuje model hybrydowy – najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest podział na trzy dni pracy zdalnej i dwa dni stacjonarnej.

