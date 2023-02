Biedronka przyznała podwyżki kolejnej grupie pracowników. Nie widujemy ich podczas zakupów

1 lutego Biedronka poinformowała o przyznaniu podwyżek kolejnej grupie pracowników. Chodzi o pracowników biurowych. Wyższe wypłaty za styczeń otrzymało ponad 3000 osób.

Biedronka podniosła pensje 3000 osób

– Pracownicy sieci Biedronka to oprócz załóg sklepów oraz centrów dystrybucyjnych również kilkutysięczna grupa pracowników biurowych, na co dzień pracujących w centrali, biurach regionów oraz centrum usług wspólnych. Ponad 3000 z nich otrzymało już wyższe wynagrodzenie wraz ze styczniową pensją. Biedronka przeznaczy na ten cel prawie 45 mln złotych w skali roku – czytamy w komunikacie sieci.

Łącznie na noworoczne podwyżki dla pracowników Biedronka wyda w skali roku ok. 650 mln zł.

– Doceniamy niezwykłe zaangażowanie i ogromny trud wszystkich pracowników, zwłaszcza w wymagającym roku, naznaczonym przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz wyzwaniami stojącymi przed gospodarką. Postanowiliśmy przyznać podwyżki wynagrodzeń dla kolejnej grupy pracowników, uznając ich codzienne zaangażowanie – podkreśla Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Zarobki w Biedronce

Sieć przypomina, że od początku tego roku podwyżki otrzymało ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki. Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Z danych, które przytacza serwis wiadomoscihandlowe.pl wynika, że sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w Biedronce, zarabia w niej od stycznia br. od 3950 zł do 4300 zł brutto. Jeśli ma staż powyżej trzech lat, to jego podstawowe zarobki wynoszą od 4100 zł do 4550 zł brutto. Początkujący kierownik dyskontu dostaje natomiast nie mniej niż 5800 zł brutto. Magazynier z najkrótszym stażem może liczyć na 4300-4600 zł brutto, zaś inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950-5250 zł brutto.

