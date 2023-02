Kosztowne zwolnienia w Meta. Ujawniono, ile wydano na odchodzącego pracownika

W listopadzie ubiegłego roku Meta zwolniła ponad 11 tys. pracowników, czyli 13 proc. swojej załogi. Była to największa redukcja etatów w historii firmy i jak się okazuje dość kosztowna. Wskazują na to dane, które ujawnił w środę na Twitterze Myles Udland, szef działu wiadomości w Yahoo Finance. Każdy zwolniony pracownik miał kosztować koncern ok. 88 tys. dolarów.

Kosztowne zwolnienia w Meta

Skąd powyższe dane? Business Insider wyjaśnia, że Meta wydała na odchodzących pracowników w sumie 975 mln dolarów (chodzi m.in. o odprawy). Dzieląc tę liczbę przez 11 tys., czyli przybliżoną liczbę zwolnionej załogi, mamy 88 636 dolarów. Serwis informuje, że obliczenia te zostały potwierdzone przez Daniela Ivesa, dyrektora zarządzającego i starszego analityka giełdowego w firmie inwestycyjnej Wedbush Securities.

Koszt redukcji etatów robi wrażenie, zwłaszcza w obliczu spekulacji, że Meta przygotowuje się do kolejnej rundy zwolnień w tym roku.

Tymczasem w środę firma przedstawiła wyniki za IV kwartał 2022 roku. Przychody Meta spadły o 4.5 proc. w ujęciu rocznym, wyniosły one 32,17 mld dolarów. Okazuje się, że należące do platformy Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp w ostatnim kwartale minionego roku odwiedzało codziennie 2,96 mld internautów, o 140 mln więcej niż przed rokiem. Liczba użytkowników, którzy zaglądali na nie chociaż raz w miesiącu, wzrosła natomiast z 3,59 do 3,74 mld. Z danych, które przytacza serwis wirtualnemedia.pl wynika, że każdy odwiedzający przyniósł koncernowi średnio 8,63 dolarów, rok wcześniej było to 9,39.

