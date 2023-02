Piekarnie zapłacą mniej za gaz. Ważna deklaracja premiera

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek rano piekarnię „Żytnia" w Dąbrówce (woj. mazowieckie). Podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział, że przedsiębiorstwa piekarnicze, które wykorzystują piecie ogrzewane gazem, będą mogły skorzystać z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz. Ceny mają zostać zamrożone na poziomie 200,17 zł za MWh.

– Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać od 1 kwietnia z obniżonej, względem cen rynkowych, stawki na gaz. Otóż wiem, że są oferty na 600, 700, 800 zł za MWh. My będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis. To procedura unijna i musimy się jej trzymać, ale pieniądze będziemy gwarantowali my i przeznaczamy te pieniądze z naszych zasobów do poziomu 200,17 zł za MWh. To będzie wielka ulga dla tych piekarni, cukierni, które muszą płacić dzisiaj więcej – powiedział podczas konferencji prasowej szef rządu.

Piekarnie zapłacą mniej za gaz

– Proponowane rozwiązanie jest skierowane dla małych rodzinnych piekarni, które zapłacą prawie 2-3-krotnie mniej do ceny rynkowej – powiedział uczestniczący w konferencji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2023 roku. Na konferencji prasowej poinformowano, że skorzystanie z obniżki będzie możliwe po złożeniu wniosku do operatora, w którym wskaże się numer przedsiębiorstwa z Polskiej Klasyfikacja Działalności (PKD). Aby skorzystać z obniżki, spółka musi figurować jako piekarnia lub cukiernia.

Szef resortu rozwoju zaznaczył podczas konferencji, że ogłoszone wsparcie będzie dotyczyć „małych rodzinnych piekarni, ale nie marketów".

