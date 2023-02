W zeszłym roku wystawiono prawie 30 mln L4. Wiemy, z jakiego powodu najczęściej

Z danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w 2022 roku zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji.

Polacy na L4. Jakie powody?

Najczęstszą przyczyną chorobową absencji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,4 proc. ogółu liczby dni absencji (39,1 mln dni absencji chorobowej). Na kolejnych pozycjach znalazły się:

ciąża, poród i połóg – 15,7 proc. (37,5 mln dni),



choroby układu oddechowego – 14,2 proc. (34,0 mln dni),



urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 13,3 proc. (31,7 mln dni),



zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10 proc. (23,8 mln dni).



– W całym 2022 r. liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS wyniosła 21,8 mln, a liczba dni absencji chorobowej z tych zaświadczeń 239,0 mln. Przeciętna długość zaświadczenia to 10,95 dnia – informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa państwowego ubezpieczyciela zwraca uwagę, że w porównaniu z rokiem 2021 liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej ubezpieczonych w ZUS spadła o 0,4 proc., zaś liczba zaświadczeń lekarskich wzrosła o 6,7 proc. Ponad połowę (55,5 proc.) zaświadczeń z tytułu choroby własnej wystawiono kobietom.

Z danych ZUS wynika, że po L4 najczęściej zgłaszali się 30-latkowie. Najwyższy odsetek (27,5 proc. dni absencji chorobowej) odnotowano w grupie wiekowej między 30 a 39 rokiem życia. W populacji kobiet wyniósł on 31,4 proc. w tym przedziale wiekowym. Natomiast wśród mężczyzn najwyższy odsetek 23,7 proc. odnotowano w grupie wiekowej 40-49 lat.

Skuteczniejsze kontrole L4

Jak niedawno informowaliśmy, w III kwartale zeszłego roku ZUS przeprowadził 109,1 tys. kontroli L4. To znacznie więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku (88,3 tys. kontroli), ale nieco mniej niż w drugim kwartale ubiegłego roku, gdy było ich 109,3 tys. Choć kontroli było mniej, to okazały się one skuteczniejsze. Z danych, które podała „Rzeczpospolita" wynika, że w III kwartale 2022 roku wydano 6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, podczas gdy w kwartale drugim takich decyzji było 5,6 tys.

Czytaj też:

Oszustwa covidowe w USA. Chodzi o miliardy dolarówCzytaj też:

Olbrzymie zainteresowanie 500 plus. Ponad ćwierć miliona wniosków napłynęło pierwszego dnia