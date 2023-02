Nieformalny strajk kurierów Pyszne.pl. Nie zgłoszą się do pracy

W połowie grudnia pisaliśmy o spontanicznej akcji strajkowej kurierów Pyszne.pl w kilku miastach w Polsce. Dostawcy wyłączyli wówczas swoją dostępność do pracy. Przyczyną strajku był brak przyznania przez firmę bonusów w okresie zimowym w mniejszych miastach. Oburzenie wśród kurierów wzbudził fakt, że bonusy te zostały przyznane tylko w dużych aglomeracjach, np. w Warszawie i Krakowie. Kurierzy oczekiwali także m.in. przywrócenia dodatków stażowych, które firma jesienią usunęła, czy bonusów za pracę w trudnych warunkach pogodowych.

Nieformalny protest kurierów Pyszne.pl

W grudniu doszło do rozmów pomiędzy zarządem Pyszne.pl a Konfederacją Pracy (niedawno założony związek zawodowy OPZZ, który zrzesza kurierów Pyszne.pl). OPZZ informuje teraz, że podczas tamtych rozmów firma nie zadeklarowała jasno woli realizacji postulatów pracowników, zadeklarowano natomiast przeliczenie budżetu w zakresie wynagrodzeń.

Pod koniec stycznia firma miała wrócić do niezadowolonych z zarobków pracowników z nowymi propozycjami. Jak informują związkowcy, propozycje ze strony zarządu do tej pory jednak nie padły. W związku z tym kurierzy uznali, że 1,5 miesiąca to wystarczający czas na ustosunkowanie się do ich postulatów, dlatego zdecydowali się wrócić do protestu. OPZZ podkreśla, że nie będzie to formalny strajk – pracownicy skorzystają z przysługującej im dowolności w wybieraniu godzin i dat pracy. W takich miastach jak Kraków, Poznań, Gdynia, Bydgoszcz i Warszawa znaczna część załogi deklaruje, że nie zgłosi dyspozycyjności na 3 lutego.

Związkowcy podkreślają, że w dalszym ciągu możliwe jest koncyliacyjne rozwiązanie i negocjacje postulatów. – W przypadku satysfakcjonującej dla pracowników odpowiedzi Pyszne.pl kurierzy mogą odwołać w każdej chwili planowane działania – informują związkowcy.

Komentarz Pyszne.pl

W oświadczeniu przesłanym nam przez Pyszne.pl, firma podkreśla, że 31 stycznia odniosła się do postulatów związkowców. Firma informuje m.in., że w listopadzie zeszłego roku zdecydowała o podniesieniu stawki bazowej wynagrodzenia z 19,70 PLN/h brutto do poziomu 23,50 PLN/h brutto dla wszystkich kurierów, niezależnie od czasu trwania umowy, czy liczby przepracowanych godzin, przy jednoczesnym wyłączeniu stawki progresywnej (nazywanej "dodatkiem stażowym").

– Chcemy wszystkich kurierów i kurierki, którzy niezależnie od stażu wykonują takie same zadania, traktować w jednakowy sposób. Wprowadzona zmiana wpłynęła pozytywnie na wynagrodzenie 91 proc. współpracujących z nami kurierów (dane z listopada 2022). Obecnie nie planujemy kolejnych zmian w zakresie stawki podstawowej – czytamy w oświadczeniu firmy.

Pyszne.pl deklaruje otwartość na rozmowy dotyczące pracy kurierów.

Pyszne.pl to największy serwis do zamawiania jedzenia online w Polsce. Firma funkcjonuje w naszym kraju 12 lat. W ciągu pierwszej dekady użytkownicy Pyszne.pl złożyli ponad 40 mln zamówień na kwotę 2 mld euro.

