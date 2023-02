Alior Bank pokazał nową strategię. Stawia m.in. na odroczone płatności

Podczas poniedziałkowej konferencji w Warszawie Alior Bank przedstawił strategię na lata 2023-2024. Prezes zarządu banku Grzegorz Olszewski zwracał uwagę, że bank zaczynał w 2008 roku, w czasie globalnego kryzysu gospodarczego i jak podkreślał, w ciągu tych 15 lat udało się stworzyć efektywny model biznesowy, a także wyróżniającą się markę na rynku. Olszewski wspominał poprzednie strategie banku: „Cyfrowy buntownik" oraz „Więcej niż bank", a także zapowiedział nową strategię „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”. Ma się ona skoncentrować na zapewnieniu wygody klientowi, a także na rozwoju biznesu.

Alior Bank z nową strategią. Kluczowe filary

– Jesteśmy już teraz przygotowani do świadczenia usług na wysokim poziomie, ale wiemy, że nasi klienci się zmieniają, że firmy rosną. Chcemy za nimi podążać, rozumiemy zmiany społeczne, które zachodzą. Chcemy być bankiem na teraz i bankiem przyszłości – mówił Olszewski.

Nowa strategia ma być oparta na trzech filarach:

wyższa kultura mobilności;



wsparcie przedsiębiorczości;



nowoczesny bank.



Pierwszy filar – jak wyjaśniał Olszewski – to przede wszystkim inkluzywna aplikacja mobilna, kierowana do dzieci, rodziców i osób starszych. Będzie oferować innowacyjny system płatności, którego częścią będą odroczone płatności przy zakupach stacjonarnych, jak i online. – Odroczone płatności, to szczególnie unikalne rozwiązanie. Nasz klient – niezależnie od tego, jakie są to płatności – może płacić jak chce, gdzie chce i kiedy chce – mówił Rafał Litwińczuk, wiceprezes Alior Bank.

Wsparcie firm

Drugi filar zakłada wsparcie przedsiębiorczości (głównie mikro, małe i średnie firmy). Zapowiedziano m.in. wdrożenie nowej bankowości internetowej, oraz wprowadzenie zautomatyzowanego procesu kredytowego. Z danych przedstawionych przez przedstawicieli banku wynika, że Alior Bank posiada ok. 250 tys. klientów, z czego ok. 160 tys. to mikroprzedsiębiorstwa. Instytucja liczy, że liczba obsługiwanych przez nią firm wzrośnie o ok. 20 proc.

Ostatni filar, czyli nowoczesny bank ma na celu pomoc w realizacji pierwszego i drugiego filaru. Grzegorz Olszewski podkreślał, że Alior Bank chce być „bankiem, który działa zwinnie”, koncentruje się na wprowadzaniu produktów w krótkim czasie, które potem są rozwijane.

Prognozy banku

Ustalone przez zarząd banku mierniki sukcesu nowej strategii zakładają, że w 2024 roku wskaźniki kapitałowe uplasują się powyżej 13,5 proc. dla Tier I (na koniec III kw. zeszłego roku było to 12,4 proc.) oraz powyżej 15 proc. dla TCR (w III kw. 2022 r. – 13,7 proc.). Alior Bank zakłada, że wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE uplasuję się na koniec przyszłego roku powyżej 13 proc., wskaźnik udziału kosztów w przychodach C/I – poniżej 45 proc., a wskaźnik lojalności klientów NPS – powyżej 45.

Z danych przedstawionych podczas konferencji wynika, że Alior Bank posiada ok. 4 mln klientów indywidualnych i 1 mln użytkowników Alior Mobile. Bank jest liderem na rynku ratalnym, gdzie jego udział sięga 23 proc., a udział w rynku pożyczek gotówkowych 8 proc.

Czytaj też:

Klienci ING, Pekao i Alior Banku dostają informacje o rabatach. To oszustwoCzytaj też:

500+ może ułatwić otrzymanie kredytu. Banki zmieniają zasady