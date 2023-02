WIG20 najniżej od ponad miesiąca. Ekspertów niepokoją kursy banków

Początek tygodnia przyniósł nie giełdzie zejście WIG20 do poziomu najniższego od 5 stycznia. Skala spadków indeksów na GPW była w Warszawie największa wśród europejskich giełd.

Spadek WIG20

Z danych które przytacza Bankier.pl wynika, że na koniec sesji WIG20 spadł o 2,17 proc. WIG był niżej o 1,83 proc. Z kolei mWIG40 oddał 1,53 proc., a sWIG80 był pod kreską o 0,43 proc. Obroty sięgnęły 958 mln zł, z czego 760 mln dotyczyło WIG20.

– Od kilku tygodni jesteśmy w korekcie, na WIG20 przybrała ona postać stosunkowo wąskiej konsolidacji. Już w ubiegłym tygodniu próbowaliśmy się z niej wybić dołem, na razie bezskutecznie. Powoli dochodzimy do dolnego ograniczenia tej konsolidacji (w poniedziałek testowanego, red.) Jeśli by się okazało, że WIG20 przebije dołem ten poziom, to korekta, która do tej pory miała postać horyzontalną, przybierze postać spadkową – powiedział w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP, dodając, że w takim wypadku docelowym zasięgiem dla ruchu indeksu WIG20 będą okolice 1 800 punktów. – Jednak nawet przy takim scenariuszu w średnim terminie nie mówiłbym o trwałym powrocie trendu spadkowego, raczej cały czas są to ruchy korekcyjne – podkreśla Smoliński.

Banki pociągną w dół resztę rynku?

Jak zauważa Bankier.pl, podczas poniedziałkowej sesji spadały kursy banków. Zdaniem Smolińskiego istnieje ryzyko, że spółki te pociągną w dół resztę rynku. W ujęciu sektorowym banki (-2,45 proc.) były w czołówce pod względem skali przeceny i liderem, jeśli chodzi o obroty (190 mln zł). Mocniej spadły tylko media (-2,64 proc.) i gry (-2,63 proc.). Na plusie była tylko motoryzacja (0,64 proc.).

W WIG20 największe pod względem kapitalizacji banki zniżkowały od otwarcia poniedziałkowych notowań, liderem spadków w tej grupie spółek było PKO BP (-2,69 proc.) i Pekao (-2,57 proc.). Najmniejszy spadek odnotował mBank (-2,31 proc.).

