Bank Handlowy z rekordowymi zyskami. Efekt m.in. wakacji kredytowych

1,55 mld zł – tyle „na czysto" zarobił w zeszłym roku Bank Handlowy (o 115 proc. więcej rok do roku). Jak zauważa Business Insider Polska to historyczny rekord. Poprzedni z 2013 roku wynosił 973 mln zł.

Rekordowe zyski Banku Handlowego. Jakie powody?

W samym czwartym kwartale ubiegłego roku Bank Handlowy był 480 mln zł na plusie, co daje 206,5 proc. rocznej dynamiki. Lepszy w historii banku był tylko wynik drugiego kwartału zeszłego roku, który wynosił 500 mln zł.

Bank zwraca uwagę, że ma prawie dwa razy wyższą niż w całym sektorze bankowym marżę odsetkową (różnica między średnim oprocentowaniem kredytów i depozytów). W ostatnim kwartale zeszłego roku wyniosła ona 5,84 proc. w porównaniu do 2,98 proc. dla sektora. W ciągu roku urosła aż o 3,77 pkt. proc.

Na różnicy w oprocentowaniu kredytów i depozytów Bank Handlowy zarobił w 2022 roku aż 2,74 mld zł w porównaniu do 788 mln zł w 2021 roku. W czwartym kwartale wynik odsetkowy doszedł do 897 mln zł i był wyższy o 254 proc. rok do roku.

Skąd tak dobra sytuacja Banku Handlowego na tle innych banków? Business Insider Polska w pierwszej kolejności wskazuje wprowadzone latem zeszłego roku wakacje kredytowe, które zaciążyły poważnie na wynikach innych banków, a część doprowadziły w zeszłym roku nawet do strat. W przypadku Banku Handlowego nie miały natomiast większego znaczenia, gdyż instytucja obsługuje głównie klientów biznesowych, którzy na wakacje kredytowe nie załapali się, zaś kwota, którą musiał odpisać sobie od przychodów odsetkowych wyniosła w czwartym kwartale "zaledwie" 70 mln zł. Ponadto bank nie ma problemu z kredytami frankowymi, gdyż nie udzielał takich na dużą skalę. Nie dotyczą go więc koszty związane z przegranymi sprawami sądowymi, czy ugód z klientami.

Co na minus?

Jak zauważa portal, na minus Banku Handlowego działała głównie przecena papierów dłużnych, jaką trzeba było zrobić w związku z rosnącym oprocentowaniem. Portfel starych obligacji daje mniejsze odsetki niż nowe serie obligacji, więc trzeba było jego wycenę skorygować w dół. Łącznie bank odpisał w ub.r. na ten cel 323 mln zł, choć rok wcześniej był zysk 415 mln zł.

Należący do amerykańskiej grupy Citi Bank Handlowy jest 9. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, i 18. pod względem liczby placówek.

