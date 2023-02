Będzie tańszy gaz dla piekarni i cukierni. Jest decyzja Sejmu

Przyjęta w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwi piekarniom i cukierniom zakup gazu po obniżonej cenie, wynoszącej 200,17 zł za megawatogodzinę. To taka sama stawka, co w przypadku gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Nowelę poparło 234 posłów, przeciw było 15 posłów, zaś 202 wstrzymało się od głosu.

Tańszy gaz dla piekarni i cukierni. Zapowiedzi premiera

Wsparcie dla piekarni i cukierni w tym zakresie zapowiedział przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki w piekarni „Żytnia" w Dąbrówce (woj. mazowieckie). – Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać od 1 kwietnia z obniżonej, względem cen rynkowych, stawki na gaz. Otóż wiem, że są oferty na 600, 700, 800 zł za MWh. My będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis. To procedura unijna i musimy się jej trzymać, ale pieniądze będziemy gwarantowali my i przeznaczamy te pieniądze z naszych zasobów do poziomu 200,17 zł za MWh. To będzie wielka ulga dla tych piekarni, cukierni, które muszą płacić dzisiaj więcej – mówił szef rządu.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślił, że na obniżenie cen gazu będą mogły liczyć małe rodzinne piekarnie. – Nie chcemy wspierać ogromnego biznesu, czyli np. wypieków, które mają miejsce w marketach – powiedział szef resortu rozwoju i technologii.

Ustawa trafi do Senatu

W nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zapisano także stosowanie odwróconego obciążenie podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowanej od 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r. Ustawa trafi teraz do Senatu.

