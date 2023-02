GUS poda dziś dane o wynagrodzeniach. Są kluczowe ws. waloryzacji emerytur

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje dziś dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku. Na dane te czekają przede wszystkim emeryci, bowiem zależy od nich ostateczna wysokość tegorocznej waloryzacji rent i emerytur.

Wzrost wynagrodzeń w 2022 r. Kluczowy czynnik przy waloryzacji rent i emerytur

Przypomnijmy, że coroczna waloryzacja rent i emerytur zależy od dwóch czynników: tzw. inflacji emeryckiej oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Ta pierwsza wyniosła 14,8 proc. Drugi ze wspomnianych wskaźników poznamy dziś, dzięki czemu będzie można wyliczyć, ile wyniesie tegoroczna waloryzacja.

W praktyce wydaje się jednak przesądzone, że waloryzacja wyniesie 14,8 proc., gdyż – jak zauważają eksperci – realnie przeciętne wynagrodzenie nie wzrosło. — Ten drugi wskaźnik najprawdopodobniej będzie więc obojętny — podkreślała szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska, cytowana przez Business Insider Polska.

W tym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Jak wyjaśniała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, oznacza to, że emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zwaloryzowane świadczenia o co najmniej 250 zł.

Od 1 marca br. emerytura minimalna wynosić będzie 1588,44 zł, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1191,33 zł, zaś świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł.

Płace nie nadążają za inflacją

Z danych GUS wynika, że średnie płace w grudniu wzrosły o 10,3 proc. w ujęciu rocznym. To mniej niż wskazywały prognozy (12,5 proc.) i wskaźnik inflacji, który wyniósł 16,6 proc. Eksperci nie mają wątpliwości, że również w tym roku wzrost płac w Polsce nie będzie nadążał za wzrostem cen.

