Środki z KPO coraz bliżej? Jest komentarz rzecznika KE

Główne kamienie milowe dotyczące praworządności wydają się spełnione - nieoficjalnie przekazał RMF FM wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej, odnosząc się do wczorajszego przyjęcia przez Sejm ustawy o SN. Może nas to przybliżać do pierwszej płatności w ramach KPO.

– Główne kamienie milowe dotyczące praworządności wydają się spełnione – nieoficjalnie przekazał RMF FM wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej zaangażowany w rozmowy ws. KPO, komentując środowe przyjęcie przez Sejm ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak zauważa rozgłośnia, oznacza to, że pierwsza płatność w ramach KPO będzie w końcu możliwa. Wypłata środków z KPO to już formalność? Rozmówca RMF FM stwierdził, iż uchwalona wczoraj przez Sejm ustawa „wydaje się zgodna z ustaleniami z grudnia". Z rozmów dziennikarki RMF FM z urzędnikami Komisji Europejskiej wynika, że dla KE nie stanowi problemu to, że Naczelny Sąd Administracyjny będzie zajmować się sprawami dyscyplinarnymi sędziów. Pytany o zastrzeżenia dotyczące tego, że może to być niezgodne z Konstytucją RP, rozmówca rozgłośni odparł, ze „KE nie jest od badania konstytucyjności przyjmowanych ustaw". RMF FM przypomina, że w grudniu minister ds. europejskich Szynkowski vel Sęk negocjował z KE zapisy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja dała wówczas sygnał, że przedstawiony przez niego projekt ustawy sądowej wypełnia warunki płatności z KPO. Był to przełom w rozmowach z Brukselą. Komentarz rzecznika KE W przesłanym RMF FM oświadczeniu rzecznika Komisji Europejskiej czytamy: – Nowy projekt ustawy o sądownictwie złożony przez polski rząd w grudniu 2022 r., a obecnie przyjęty przez Sejm, jest ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązań wynikających polskiego KPO. Komisja Europejska czeka teraz na podpis prezydenta i sfinalizowanie procedury legislacyjnej. Oficjalną ocenę KE przedstawi dopiero, gdy Polska prześle pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO. Czytaj też:

