Polska wprowadzi zakaz niszczenia niesprzedanych produktów? Mamy komentarz ministerstwa

Przed rokiem Francja wprowadziła zakaz niszczenia niesprzedanych produktów nieżywnościowych dla producentów i dystrybutorów. Chodzi m.in. o ubrania, buty, meble, czy sprzęty elektroniczne. Nowe prawo ma zapobiec marnowaniu zasobów i zwiększaniu ilości śmieci. Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy podobnych regulacji możemy spodziewać się w Polsce.

Z danych Ministerstwa Transformacji Ekologicznej wynika, że w 2019 roku we Francji zniszczono ok. 7 proc. niesprzedanych nadwyżek w 12 głównych sektorach niespożywczych, co stanowi równowartość ok. 300 mln euro. Sytuacja pod względem marnowania zasobów nie wygląda zatem w tym kraju źle, jednak zawsze może być lepiej. Dlatego 1 stycznia zeszłego roku wprowadzono w życie art. 45 ustawy o przeciwdziałaniu powstawaniu odpadów i gospodarce o obiegu zamkniętym. Przewiduje ona zakaz niszczenia niesprzedanych produktów nieżywnościowych dla producentów i dystrybutorów.

Zakaz niszczenia niesprzedanych produktów. Jakie artykuły?