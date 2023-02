Będzie nowy bon turystyczny? Minister zdradza plany

– Pracujemy nad tym, by zaproponować jakąś formę nowej wizji bonu turystycznego, niezwiązanej bezpośrednio z walką o stymulację turystyczną po pandemii i finansowaną z innych budżetów, niż covidowe, tak by było to dostępne później niż tylko do marca – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 minister Kamil Bortniczuk.

Bon turystyczny traci ważność

Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+ i dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze za granicą. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Bonem można płacić do 31 marca 2023 r., a z usługi będzie można korzystać także po tym terminie. Jak poinformował dzisiaj wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, ważność bonu w obecnej formie nie zostanie przedłużona.

Bon turystyczny. Wsparcie dla branży podczas pandemii

Bon turystyczny został wszedł w życie 1 sierpnia 2020 roku. Dyskusje nad jego koncepcją trwały miesiącami (od początku założeniem było wsparcie poobijanej wskutek pandemii branży turystycznej, spory toczyły się natomiast co do tego, czy świadczenie ma dotyczyć tylko rodzin z dziećmi).

Ostatecznie zdecydowano, że bon trafi do pobierających już świadczenie 500 plus, tyle że tym razem nie będzie ono wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon można przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Czytaj też:

Bon turystyczny. Wciąż nie wszyscy skorzystali z pieniędzyCzytaj też:

Drugie życie bonu turystycznego. Zaskakujące oferty w sieci