Rodzice złożyli 1,5 mln wniosków. Olbrzymie zainteresowanie 500 plus

1 lutego ruszył nowy nabór wniosków Rodzina 500 plus. Złożenie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu trzech miesięcy zagwarantuje ciągłość wypłaty rządowego świadczenia na wszystkie dzieci w rodzinie, które nie ukończyły 18. roku życia.

Rodzina 500 plus. Wysyp wniosków o świadczenia nastąpił już pierwszego dnia

Rodzice i opiekunowie nie chcieli czekać tak długo, wielu z nich już pierwszego dnia wysłało dokumenty, o czym pisaliśmy na łamach Wprost.pl. Jak informowała wówczas szefowa resortu rodziny, w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia zapisów złożono 270 tys. wniosków o wypłatę świadczenia.

Podobnie było w kolejnych dniach. W sobotę 4 lutego w systemie ZUS było zarejestrowanych już prawie milion wniosków (970 tys.), dotyczyły one ponad 1,5 mln dzieci.

Ogromne zainteresowanie 500 plus. Do ZUS wpłynęło już półtora miliona deklaracji

Urzędnicy przekonują, że zainteresowanie programem jest ogromne. W pierwszych dniach wpływało średnio ponad dwieście tysięcy deklaracji, obecnie przybywa ponad sto tysięcy nowych wniosków. – Dotychczas rodzice złożyli 1,5 mln wniosków dla 2,4 mln dzieci – przekazał nam resort rodziny.

Nowy okres rozliczeniowy 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Rodzice mogą przesyłać dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS, rządową platformę Empatia, bankowość internetową lub bezpłatną aplikację mZUS. Mamy na to czas do 30 kwietnia.

Siedem lat programu 500 plus. Siedem milionów dzieci skorzystało ze wsparcia

„Rodzina 500 plus” to flagowy program partii rządzącej. Jego realizację rozpoczęto 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie było przyznawane na drugie i kolejne dziecko poniżej 18 lat.

Zmiany nastąpiły w lipcu 2019 roku, kiedy to świadczenie rozszerzono również na pierwsze dziecko. Dotychczas tego rodzaju wsparciem zostało objętych 7 mln dzieci. W ciągu siedmiu lat realizacji programu do rodzin trafiło łącznie ponad 220 mld zł.

Czytaj też:

Papier toaletowy symbolem luksusu. Jest droższy od alkoholuCzytaj też:

Mleczarze nie godzą się na promocyjne ceny masła. Wskazują model niemieckich rozwiązań