IKEA sprzedaje unikatowe meble. Ich cena zwala z nóg

IKEA od lat współpracuje ze znanymi projektantami, którzy tworzą dla sieci limitowane kolekcje wnętrzarskie swoich mebli. Ich unikatowość polega na małej dostępności, a cena rośnie wraz z upływem czasu.

IKEA sprzedaje unikatowe przedmioty

– Kolaboracje marek z projektantami znane są na rynku od wielu lat. Dzięki współpracy z uznanymi designerami powstają serie produktów, które często wykraczają poza estetyczne portfolio marki. Ograniczony nakład powoduje, że przedmioty w zawrotnym tempie znikają z półek, stając się nierzadko kultowymi dodatkami do wnętrz. Wyróżniające się designem meble i akcesoria z czasem rosną na wartości nawet o kilkaset procent, zyskując z każdym rokiem jako unikatowa kolekcja – podkreśla Maciej Choiński, architekt wnętrz, cytowany przez serwis dlahandlu.pl.

Portal zwraca uwagę, że obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się kolekcja, która powstała z zawiązanej w 2019 roku współpracy IKEA z Virgil Abloh, amerykańskim projektantem mody i producentem muzycznym (artysta znany jest m.in. z zaprojektowania męskiej linii Louis Vuitton). Kolekcja szybko zniknęła z magazynów meblowego giganta, co w konsekwencji spowodowało, że cena składających się na nią mebli i i akcesoriów jest wysoka w internecie. Projektanci wnętrz zwracają uwagę, że kolekcja ma wartość inwestycyjną, do czego przyczynia się śmierć Virgila Abloha w 2021 roku.

Kultowe meble i akcesoria

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się krzesło IKEA by Virgil Abloh. Na aukcjach internetowych można kupić je za ok. 700 zł. Stół z tej samej kolekcji kosztuje ok. 1200 zł. W przypadku akcesoriów, ogromną popularnością ma obraz Mona Lisa Leonarda da Vinci, która w propozycji wnętrzarskiej Virgila Abloha uzyskała nowoczesne podświetlenie (obraz kosztuje w sieci ok. 1000 zł).

Portal podaje, że na aukcji szwedzkiego domu aukcyjnego Stadsautkion Sundsvall został sfinalizowany zakup najdroższego mebla marki IKEA – fotel z modelu IKEA CAVELLI z 1959 został sprzedany za 67,5 tys. zł. Powstał on ze współpracy marki z Bengt Ruda, projektanta tworzącego w XX wieku.

