Wydali prawie 260 mln euro na pociągi. Jest z nimi jeden problem

Powiedzieć, że to nieudana inwestycja to nic nie powiedzieć. Hiszpański rząd przeznaczył 258 mln euro na 31 pociągów. Niestety nie nadają się one do użytku. Z jednego powodu.

To nie był udany początek tygodnia dla dwóch wysokich rangą urzędników w hiszpańskim przemyśle transportowym. Stracili stanowiska w związku z nieudaną inwestycją rządu. O szczegółach informuje Business Insider Polska. Nieudana inwestycja w pociągi Rządzący wydali 258 mln euro na 31 pociągów, które miały zastąpić starsze maszyny na północy Hiszpanii, na trasie łączącej regiony Kantabria i Asturia. Okazało się jednak, że nie nadają się one do użytku. Powód? Zamówione pociągi...nie mieszczą się w tunelach. Przedsiębiorstwo Renfe (kolej państwowa w Hiszpanii) – jak podaje Business Insider Polska – zamówiło pociągi w 2020 roku, przyznając kontrakt na produkcję firmie transportowej CAF. Renfe twierdzi, że dostarczono prawidłowe pomiary z Adif (firma zajmująca się torami kolejowymi). Producenci deklarują natomiast, że ostrzegali Renfe, iż rozmiary są prawdopodobnie niewłaściwe. Według mediów błąd był prawdopodobnie spowodowany faktem, że tunele w tym regionie zostały zbudowane w XIX w., więc pociągi o standardowych rozmiarach nie mieszczą się w nich. „Niewiarygodne partactwo" Jedynym pozytywem w całej historii jest fakt, iż pociągi były jeszcze w fazie projektowania i gdy błąd wyszedł na jaw jeszcze ich nie zbudowano. Zmiana projektu oznacza jednak, iż nowe pociągi pojawią się nie jak zapowiadano w 2024 roku, a dopiero dwa lata później. Rzecznik hiszpańskiego rządu Isabel Rodriguez określa to co się stało jako „niedopuszczalne" i zapowiada wszczęcie wewnętrznego dochodzenia. Mniej dyplomatyczny jest prezydent Kantabrii Miguel Angel Revilla według którego mamy do czynienia z „niewiarygodnym partactwem". Czytaj też:

