Trzęsienie ziemi w Turcji. Straty sięgają 10 proc. PKB

Turecka Konfederacja Przedsiębiorstw i Biznesu szacuje, że straty gospodarcze spowodowane trzęsieniem ziemi mogą wynieść w sumie ok. 80 mld dolarów. To ok. 10 proc. produktu krajowego brutto.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię w nocy z 5 na 6 lutego. Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Potem nastąpiło jeszcze kilkadziesiąt słabszych wstrząsów. Do wtorku liczba ofiar trzęsienia ziemi przekroczyła w obu krajach 37,6 tys. (w Turcji zginęły 31 974 osoby, a w Syrii – 5814). Z południowej Turcji ewakuowano ponad 158 tysięcy osób, które straciły dach nad głową. Trzęsienie ziemi w Turcji. Straty gospodarcze Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez Reutersa, powiedział, że trzęsienie ziemi, było „silne jak bomby atomowe". Zeszłotygodniowe trzęsienie ziemi to także straty gospodarcze. Szacunki w tym zakresie podała Turecka Konfederacja Przedsiębiorstw i Biznesu (Turkonfed). Według członków organizacji wartość zniszczonych tureckich budynków mieszkalnych przekroczy ponad 70 mld dolarów, zaś straty w dochodzie narodowym sięgną 10,4 mld dolarów, natomiast wartość utraconych dni roboczych przekracza 2,91 mld dolarów. Oznacza to, że trzęsienie ziemi spowodowało łączne straty sięgające ok. 10 proc. produktu krajowego brutto. Ponad tydzień po katastrofalnym trzęsieniu ziemi wielu poszkodowanych nadal koczuje pod gołym niebem, w autach czy tymczasowych schroniskach. Eksperci ostrzegają przed kryzysem bezpieczeństwa i zdrowia w regionie. Dotknięty trzęsieniem ziemi rejon południowo-wschodniej Turcji i północno-zachodniej Syrii jest aktywny sejsmicznie i często dochodzi w nim do wstrząsów. Jednak to ostatnie jest najpotężniejszym tego typu kataklizmem w tym regionie w ostatnim czasie. W 1999 roku na skutek trzęsienia w tureckim Izmicie zginęło szacunkowo 17-18 tysięcy osób. Jak pokazały pomiary, magnituda wstrząsów wyniosła 7,6. Czytaj też:

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. „Największy kataklizm tego wieku”Czytaj też:

Turcja szuka winnych skutków trzęsienia ziemi. Ważą się losy Erdogana