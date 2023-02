Płaca minimalna w Polsce. Poznaliśmy przygnębiające dane

Od 1 stycznia br. płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto. W tym roku planowana jest jeszcze jedna podwyżka najniższej krajowej – od lipca wzrośnie ona do poziomu 3600 zł brutto. Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia ma związek z wysoką inflacją (ustawa zakłada, że jeśli prognozowany na następny rok wskaźnik inflacji wynosi co najmniej 5 proc., to konieczne jest dwukrotne podniesienie płacy minimalnej). Przypomnijmy, że w zeszłym roku minimalne wynagrodzenie w naszym kraju wynosiło 3010 zł brutto. Po lipcowej zmianie płaca minimalna w stosunku do zeszłego roku wzrośnie zatem o niemal 600 zł.

Płaca minimalna w Polsce. Jesteśmy w najgorszej grupie

Mimo takich podwyżek, wysokość płacy minimalnej w Polsce wypada blado na tle innych krajów europejskich. Pokazuje to badanie przeprowadzone przez Europa.jobs, którego szczegóły podaje Bankier.pl.

W badaniu podzielono kraje europejskie na trzy grupy pod względem poziomu stawek minimalnych. Do pierwszej grupy należą te, w których miesięczne wynagrodzenie waha się pomiędzy 399 – 840 euro. Druga grupa to kraje, gdzie zarobki są w przedziale 887 – 1304 euro, zaś trzecia to kraje z płacą minimalną powyżej 1700 euro. Polska zalicza się do grupy pierwszej.

Najwyższe minimalne wynagrodzenie w Europie jest w Luksemburgu i wynosi 2387 euro. Jest ono 7-krotnie wyższe od najniższego, które obowiązuje w Bułgarii – 399 euro.

Kogo wyprzedzamy?

W Polsce płaca minimalna wynosi 746 euro, co oznacza trzy razy mniej niż w przypadku lidera zestawienia. Jak wspomniano, znaleźliśmy się w pierwszej grupie krajów europejskich z najniższym wynagrodzeniem (399 – 840 euro).

Poza Bułgarią wyprzedziliśmy takie kraje jak:

Estonia (725 euro),



Czechy (717 euro),



Słowacja (700 euro),



Chorwacja (700 euro),



Łotwa (620 euro),



Rumunia (606 euro),



Węgry (579 euro).



Najwyższa płaca minimalna – poza Luksemburgiem – występuje w Niemczech i Belgii (odpowiednio 1981 euro i 1955 euro).

