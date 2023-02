10. pakiet unijnych sankcji na rocznicę wojny. Szykuje się uderzenie w banki

W przyszły piątek minie pierwsza rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę. 24 lutego ma zostać przyjęty nowy, 10. pakiet unijnych sankcji na Rosję. Zapowiedziała to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

10. pakiet unijnych sankcji w rocznicę wojny

– Prawie rok temu, w nocy 24 lutego, Rosja zaatakowała Ukrainę i wojna wróciła do Europy. Tej nocy nasze myśli i modlitwy były z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Śledziliśmy wiadomości z Donbasu i Kijowa w napięciu. Czy będą w stanie oprzeć się atakowi rosyjskich najeźdźców? Dziś wiemy, że tak. Rok później perfidne plany Putina nadal są udaremniane przez dzielny naród ukraiński – powiedziała szefowa KE.

Ursula von der Leyen zapowiedziała, że nowy pakiet będzie zawierał ograniczenia w handlu i eksporcie technologii o wartości 11 mld euro. – Osłabiamy zdolność Rosji do utrzymania jej machiny wojennej. Nasz 10. pakiet sankcji obejmuje zakazy handlu i kontrole eksportu technologii o wartości 11 miliardów euro – powiedziała szefowa KE.

Kolejne banki odłączone od SWIFT

Tymczasem według Reutersa, w ramach 10. pakietu unijnych sankcji, kolejne banki mają zostać odłączone od systemu SWIFT. Chodzi m.in. o największy prywatny bank Rosji Alfa-bank. Restrykcje mają też dotyczyć Rosbanku, Tinkoff-banku i jeszcze jednego banku, którego nazwa nie została upubliczniona.

Jak podaje „Rzeczpospolita", nowymi sankcjami mogą zostać także objęte asfalt i guma z Rosji, a także stal i aluminium wykorzystywane w budownictwie. Możliwe, że dojdzie również do zaostrzenia środków kontroli sprzedaży danych satelitarnych do Chin, które mogą być przekazywane przez Chińczyków do Rosji. W celu lepszego monitorowania sankcji planowane jest wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

