Polacy wskazali dzień, w którym pracują najlepiej. Nie jest to piątek

W badaniu przeprowadzonym przez interviewme.pl, którego szczegóły podaje Business Insider Polska, zapytano polskich pracowników, którego dnia tygodnia pracy najbardziej nie lubią. Wyniki nie zaskakują. Najbardziej nie lubimy poniedziałku (75 proc.), zaś ulubiony dzień pracy to piątek (80 proc.).

Dlaczego nie lubimy poniedziałku?

Poniedziałku nie lubimy z wielu powodów. Uczestnicy badania udzielili w tym kontekście takich odpowiedzi jak m.in.:

pierwszy dzień pracujący po weekendzie;



trzeba się zabrać do pracy po wolnym;



wszystko zaczyna się od nowa;



po weekendzie nie mam ochoty pracować;

po dniu wolnym człowiek jest leniwy;

przede mną jeszcze cały tydzień w pracy.



Z badania wynika, że choć Polacy nie lubią poniedziałku, to tylko nieliczni się nim stresują – zaledwie 3 proc. ankietowanych deklaruje, że odczuwa stres zawsze, a 8 proc. często. Co czwarty badany przyznaje, że stresuje się, ale rzadko. Stresu związanego z rozpoczynającym się tygodniem pracy nie odczuwa natomiast jedna trzecia respondentów.

W którym dniu pracujemy najlepiej?

Uczestników badania zapytania, którego dnia tygodnia są najbardziej produktywni. Najczęściej wskazywano środę (27 proc.), która nieznacznie wyprzedziła wtorek (24 proc.). Dla jednej czwartej ankietowanych dzień tygodnia nie ma tu znaczenia. Najrzadziej wskazywano poniedziałek i piątek (odpowiednio 8 proc. i 7 proc.).

Z badania wynika też, że aż dwie trzecie Polaków (67 proc.) popiera pomysł skrócenia tygodnia pracy do 4 dni (forsuje go Koalicja Obywatelska). Obecne zasady, czyli 40-godzinny tydzień pracy odpowiadają połowie respondentów, zaś według 43 proc. to zbyt dużo. W mniejszości są natomiast ci, którzy chcą pracować dłużej (zaledwie 7 proc. badanych).

Czytaj też:

Popłoch w fabrykach Forda. Gigant szykuje masowe zwolnieniaCzytaj też:

Emerytury stażowe. Czym są i czy są możliwe do wprowadzenia w Polsce?