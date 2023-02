Przysługiwała ci ulga dla klasy średniej? Otrzymasz podatek w dwóch wersjach

Ulga dla klasy średniej była jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu i od początku swojego istnienia budziła kontrowersje. W związku z tym, rząd wprowadzając pakiet zmian w przepisach prawa w ramach Polskiego Ładu 2.0, zdecydował się ją zlikwidować. Zmiana ta weszła w życie od 1 lipca zeszłego roku, co oznacza, że ulga obowiązywała jedynie przez pierwsze pół roku 2022 r. Choć ulgi już nie ma, to każdemu, komu przysługiwała w pierwszej połowie ubiegłego roku, podatek będzie przeliczony w dwóch wersjach, wedle obecnego systemu i tego, który obowiązywał tylko do czerwca zeszłego roku. Jak podaje Interia.pl, wyliczany będzie hipotetyczny podatek. Dokona tego urząd skarbowy i porówna oba wyliczenia.

Ulga dla klasy średniej. Można sprawdzić rozliczenie

Rozliczenie w dwóch systemach można sprawdzić na stronie podatki.gov.pl. – Sprawdzamy automatycznie, czy rozliczenie PIT za 2022 rok ze zlikwidowaną ulgą dla klasy średniej jest dla ciebie korzystniejsze niż na zasadach NiskiePodatki. Jeśli występuje różnica, otrzymasz zwrot – informuje Krajowa Administracja Skarbowa.

Dotyczy to osób, których przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł.

Interia zwraca uwagę, że w ostatecznym rozliczeniu należnego podatku za zeszły rok nikt nie powinien stracić na tym czy korzystał z ulgi dla klasy średniej czy nie, jeśli tylko miał do niej prawo. Ma to jednak znaczenie w kontekście tego, czy podatnik otrzyma zwrot czy dopłatę. Główny doradca podatkowy inFakt Piotr Juszczyk wyjaśnia, że ci, którzy w pierwszym półroczu ubiegłego roku zrezygnowali z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym dostaną zwrot podatku.

– Ulga dla klasy średniej obniżała podstawę opodatkowania. Jeśli jej nie stosowaliśmy nasza podstawa opodatkowania nie była zmniejszana. Jednak podatek w pierwszym progu podatkowym był pobierany w stawce 17 proc. Po lipcowych zmianach pierwszy próg zmienił stawkę na 12 proc. W konsekwencji podatnicy obecnie mają nadpłatę podatku wynikającą z tej różnicy – wyjaśnia ekspert.

Juszczyk zwraca jednak uwagę, że nie jest też takie oczywiste, gdyż zakłady pracy stosowały w zeszłym roku również tzw. mechanizm rolowania zaliczek, czyli system „korzystniejszego" dla podatnika potrącenia zaliczek na podatek, porównując sposób wyliczania z 2021 i 2022 roku.

– Przy pensji 12 tys. brutto w 2021 podatek miesięczny do czasu nieprzekroczenia 1 progu podatkowego wynosił 863 zł. W stanie prawnym w pierwszym półroczu 1293 zł. Rolowanie opierało się na założeniu, że co do zasady w ciągu roku miały się zrównać. Chodziło o to żeby, podatnicy na początku roku nie odczuwali negatywnych skutków zmian. Jednak ustawodawca ostatecznie rolowanie i ulgę zlikwidował, ale pobór podatku za pierwsze półrocze w niższej kwocie został dokonany. Po zmianie z 1 lipca podatek dla 12000 zł wyniósłby w pierwszym progu 913 zł. A więc podatnicy mają niedopłatę podatku 6 x 50 zł = 300 zł – wylicza Juszczyk.

Korzyści dla nielicznych

Ekspert tłumaczy, że w związku z tym zwrot czy nadpłata, uzależniona jest od tego jak rolowany był nasz podatek, czy stosowaliśmy ulgę dla klasy średniej oraz czy stosowaliśmy kwotę wolną. Juszczyk podkreśla, że dopłat „na szczęście" jest mniej niż zwrotów, a dokonywanie zmian w podatkach w ciągu roku "nie jest dobrym rozwiązaniem".

Z przytoczonych przez Interię szacunków resortu finansów wynika, że rozliczenie według zasad uwzględniających ulgę dla klasy średniej może okazać się korzystniejsze dla ok. 1 na 1000 podatników.

