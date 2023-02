Za rok mieli przyjąć euro. Teraz zmieniają plany

Minister finansów Bułgarii Rosica Wełkowa poinformowała w piątek podczas konferencji prasowej, że na posiedzeniu Eurogrupy na początku tego tygodnia nie rozpatrzono raportu w sprawie gotowości Bułgarii do przyjęcia euro, chociaż taki punkt był w planie obrad. Tym samym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom Bułgaria nie zasili strefy euro na początku 2024 roku.

Dlaczego Bułgaria nie przyjmie jeszcze euro?

Dlaczego Bułgaria nie przyjmie euro za rok? Szefowa resortu finansów tłumaczyła, że jej kraj nie spełnia jeszcze wymaganego kryterium dotyczącego poziomu inflacji, nie przeprowadzono również niezbędnych do przyjęcia euro zmian prawnych.

Choć Bułgaria nie przyjmie euro na początku przyszłego roku, to Wełkowa nie wykluczyła, że może nastąpić to później w 2024 roku, choć jak zaznaczyła, jest to raczej wątpliwe.

Przypomnijmy, że raport o konwergencji – oceniający czy Bułgaria spełnia warunki przyjęcia euro – z czerwca ubiegłego roku, stwierdzał, że kraj ten nie spełniał jedynie dwóch warunków akcesji. Chodziło o wspomniane przez szefową resortu finansów zmiany prawne, a także zbyt wysoką inflację. Kryterium związane z deficytem finansów publicznych (wynoszącym w Bułgarii 4,1 proc. PKB w 2021 roku) zawieszono ze względu na skutki pandemii.

Przeciwne przyjęciu euro w Bułgarii jest nacjonalistyczne ugrupowanie Wazrażdane, które prowadzi zbiórkę podpisów pod żądaniem referendum w tej sprawie. Dotychczas zebrano ich prawie 300 tysięcy, podczas gdy wymaganych jest co najmniej 500 tysięcy podpisów.

20 państw w strefie euro

Przypomnijmy, że na początku stycznia tego roku euro przyjęła Chorwacja. Obecnie strefa euro liczy 20 państw UE. Waluty tej używa ok. 350 mln obywateli.

