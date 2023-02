Pracownicy Amazona muszą wrócić do biur. Jest jednak dobra wiadomość

Za chwilę miną trzy lata od momentu, gdy w związku z pandemią, praktycznie z dnia na dzień nastąpiło upowszechnienie pracy zdalnej. Większość właścicieli firm, w obawie przed Covid-19 wysłało swoich pracowników do pracy w domu. Gdy wirus zaczął w końcu słabnąć i odwoływano kolejne obostrzenia, okazało się, że wielu pracującym nie spieszno z powrotem do biura. W związku z tym wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na pozostawienie home office, nie brakuje też takich, które postanowiły wdrożyć model hybrydowy.

Amazon stawia na pracę hybrydową

Na tą drugą opcję zdecydował się Amazon. Dyrektor naczelny Andy Jassy ogłosił na blogu, że koncern będzie wymagał, aby pracownicy pojawiali się w biurze przez co najmniej trzy dni w tygodniu. Ma to ułatwić zatrudnionym naukę i współpracę. – Ta zmiana zapewni impuls dla tysięcy firm zlokalizowanych wokół naszych biur w Puget Sound, Wirginii, Nashville i dziesiątkach innych miast na całym świecie, w których nasi pracownicy chodzą do biura – napisał Jassy.

Nowy model pracy zacznie obowiązywać od 1 maja. Amazon zaznacza, że będą pewne wyjątki od nowych zasad. Możliwość pracy zdalnej wciąż będą mieli pracownicy działu obsługi klienta i sprzedawcy.

Jak przypomina serwis wiadomoscihandlowe.pl, Amazon zadeklarował w październiku 2021 roku, że pozwoli poszczególnym zespołom decydować, ile dni pracownicy korporacji będą pracować z domu a ile z biura.

Ile oszczędzamy czasu pracując zdalnie?

W ostatnim czasie analitycy CEPR, w oparciu o badanie Global Survey of Working Arrangements, policzyli, ile czasu osoby pracujące zdalnie zaoszczędzają przez to, że nie muszą dojeżdżać do biura. Badanie objęło 27 krajów. Z wyliczeń analityków wyszło, że dzienna oszczędność na dojeździe do pracy w Polsce to 54 minuty, zaś na świecie 72 minuty.

