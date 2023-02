Po 20 latach słynna marka znika z rynku. Efekt transakcji

Umowa sprzedaży większości stacji Lotos węgierskiej sieci MOL została podpisana na początku 2022 roku. Była efektem warunków postawionych PKN Orlen przez Komisję Europejską. Ich spełnienie było konieczne, by Orlen mógł połączyć się z Lotosem. Porozumienie było jednak warunkowe. Ostateczne potwierdzenie jej wykonania obie spółki zakomunikowały 30 listopada zeszłego roku.

Historia Lotosu

Jak przypomina Business Insider Polska, nazwa Lotos związana z gdańską produkcją rafineryjną pojawiła się po raz pierwszy w 1990 roku, nazywał się tak smarowy olej silnikowy. Przez kilkanaście następnych lata słowo „lotos" pojawiało się przy kolejnych produktach przedsiębiorstwa, jednak dopiero w 2003 roku nazwę Lotos przyjęła Rafineria Gdańska (wcześniej nosząca nazwy Rafineria Nafty "Gdańsk" oraz Gdańskie Zakłady Rafineryjne). Rafineria, której historia sięga lat 70' pierwszą stację uruchomiła w 1992 roku w Redzie.

Granicę 500 stacji Lotos przekroczył w grudniu 2019 roku. Trzy lata później sieć była już w rękach nowych właścicieli. Umowa zakłada sprzedaż przez Orlen węgierskiemu koncernowi 417 z 512 stacji należących do Grupy Lotos. Warta 610 mln dol. transakcja zakłada również przejęcie przez Orlen 144 stacji paliw na Węgrzech oraz 41 na Słowacji.

Stacje znikną do końca 2024 roku

Jeszcze przed finalizacją transakcji PKN Orlen informował, że zamierza zmienić szyldy na wszystkich przejętych stacjach najpóźniej do końca stycznia br. W odpowiedzi na pytania Business Insidera, biuro prasowe koncernu potwierdziło, że „wszystkie stacje przeszły rebranding i funkcjonują pod marką Orlen". Na polskich drogach wciąż można zobaczyć stacje Lotosu należące do Węgrów. Nie potrwa to jednak długo, gdyż – jak informują przedstawiciele MOL – najpóźniej do końca przyszłego roku zamierzają zmienić szyldy na wszystkich przejętych stacjach.

