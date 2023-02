Kaczyński o waloryzacji 500 plus. „Będzie koniecznością"

Temat waloryzacji 500 plus wraca jak bumerang. Choć świadczenie to stanowi znaczące wsparcie dla wielu rodzin, to jego realna wartość jest znacznie niższa niż siedem lat temu, gdy dodatek wprowadzano. O możliwość podniesienia 500 plus przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi został zapytany prezes PiS Jarosław Kaczyński, w najnowszym wywiadzie dla tygodnika „Sieci".

Kaczyński o 500 plus

– Najpierw musimy zbić inflację. Robimy to tak, by społeczeństwo odczuwało to w jak najmniejszym stopniu. Waloryzacja 500 plus będzie pewnie koniecznością, ale kiedy i w jakim stopniu, dziś za wcześnie mówić – odpowiedział Kaczyński.

Politycy partii rządzącej dotychczas deklarowali w publicznych wypowiedziach, że waloryzacja 500 plus nie jest planowana.

500 plus wprowadzono 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo przysługiwało ono na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego dziecka stosowano próg dochodowy), w lipcu 2019 roku program rozszerzono również na pierwsze dziecko.

Rodzice nie zwlekają z wnioskami

1 czerwca br. rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy programu 500 plus. W związku z tym konieczne jest złożenie nowego wniosku o świadczenie. Wnioski można składać od 1 lutego. Z danych przekazanych nam pod koniec zeszłego tygodnia przez szefową Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że rodzice ze złożeniem wniosku nie zwlekają. – Już 2 mln wniosków na ponad 3,1 mln dzieci, złożyli rodzice i opiekunowie o świadczenie z programu Rodzina 500 Plus na nowy okres rozliczeniowy — poinformowała Wprost.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, podkreślając, że proces składania wniosków przebiega bardzo sprawnie.

Wnioski ws. 500 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mają do dyspozycji kilka kanałów: portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS, bankowość elektroniczną oraz aplikację mobilną mZUS. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wnioski należy złożyć do końca kwietnia.

Czytaj też:

Będzie nowe 300 plus? Dostać miałaby jedna grupa osóbCzytaj też:

Sondaż. Kto będzie następcą Kaczyńskiego? Taka odpowiedź ucieszy prezesa PiS